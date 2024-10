Hai delle candele vecchie che non usi? Non sprecarle, ti spiego come puoi riciclarle

Una semplice idea in pochi passaggi per non buttare via delle vecchie candele ma riciclarle per averne di nuove senza sprechi

Riciclare vecchie candele è un’ottima idea per ridurre gli sprechi e creare nuove candele personalizzate. Se hai delle vecchie candele consumate o dei residui, puoi facilmente raccoglierli e prepararli per il riciclo. Un trucco utile per staccare la cera residua dai contenitori è metterli nel freezer, facilitando il processo di rimozione.

Una volta raccolta la cera, puoi scioglierla utilizzando una pentola che non usi per cucinare. Il processo di fusione deve avvenire a fuoco basso per evitare che la cera si bruci. Un metodo ancora più sicuro è il bagnomaria, dove la pentola con la cera viene messa sopra un’altra contenente acqua bollente. Questo permette di sciogliere la cera in modo graduale e uniforme.

Durante questo passaggio, puoi anche aggiungere vecchi stoppini recuperati da altre candele o crearne di nuovi usando del cotone. Se vuoi dare un tocco speciale alla tua candela, puoi aggiungere un cucchiaino di caffè macinato alla cera fusa. Questo non solo conferirà un piacevole aroma alla candela, ma creerà anche un aspetto rustico e naturale grazie ai granelli di caffè incorporati nella cera.

Pulisci bene il bicchierino di vetro con dell’alcool

Nel frattempo, se hai deciso di utilizzare bicchieri o barattoli di vetro come contenitori per la tua nuova candela, assicurati che siano puliti. Per una pulizia accurata, usa una spugna imbevuta di alcool per eliminare qualsiasi traccia di sporco o residui di cera precedente. Una volta puliti, i contenitori saranno pronti per accogliere la cera fusa.

Prima di versare la cera, taglia un pezzo di filo o stoppino e immergilo nella cera fusa per prepararlo. Questo stoppino andrà poi posizionato al centro del contenitore, magari fissandolo con una molletta o una bacchetta per mantenerlo dritto. Una volta che tutto è pronto, puoi versare la cera fusa nel contenitore, facendo attenzione a lasciare abbastanza spazio per evitare fuoriuscite.

Per ottenere una candela omogenea e senza avvallamenti, è consigliabile versare la cera in strati. Lascia raffreddare e solidificare ogni strato prima di aggiungerne un altro. Seguendo questo procedimento, sarai in grado di creare nuove candele pronte all’uso, personalizzate e realizzate con materiali riciclati con una sola parola d’ordine: niente sprechi!

