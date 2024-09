Basta sprechi! Questa azienda ricicla i gusci di cozze facendoli diventare mobili, piastrelle e doghe per panchine

Wasterial recupera i gusci di cozze consumati durante il celebre mercato delle pulci per dare loro nuova vita trasformandoli in mobili, piastrelle e da quest’anno anche doghe per panchine destinate ai giardini pubblici di Lille

Wasterial, un’azienda innovativa con sede a Tourcoing, ha trovato un modo creativo e sostenibile per riciclare i gusci di cozze, trasformandoli in materiali utili per l’arredamento urbano. L’iniziativa ha preso vita a seguito della collaborazione con la città di Lille durante il celebre mercato delle pulci, un evento che si tiene annualmente nel mese di settembre e attira migliaia di visitatori da tutto il mondo.

Durante questa occasione, vengono consumate diverse centinaia di tonnellate di cozze, lasciando dietro di sé grandi quantità di gusci, che in passato erano considerati rifiuti inutilizzabili. Grazie all’intervento di Wasterial, questi gusci trovano una seconda vita.

Dopo essere stati raccolti e sottoposti a un processo di sanificazione, i gusci vengono frantumati e combinati con altri materiali, come scarti di calcare e leganti, per essere trasformati in prodotti come piastrelle, mobili e, più recentemente, doghe per panchine. Durante l’edizione 2024 del mercatino delle pulci di Lille, i gusci raccolti saranno utilizzati per realizzare doghe destinate alle panchine dei giardini pubblici della città.

Lo smaltimento nelle discariche può causare problemi ambientali

In passato i gusci venivano trasformati principalmente in piastrelle ornamentali o usati per creare arredi come tavolini. Tuttavia quest’anno l’azienda ha deciso di ampliare l’utilizzo di questo materiale riciclato, puntando a progetti più strutturali, come appunto le panchine.

La scelta di dedicarsi a progetti di arredamento urbano non solo contribuisce a ridurre lo spreco, ma ha anche un forte impatto simbolico, legando la tradizione della braderie di Lille con la sostenibilità e l’economia circolare. Il progetto di Wasterial rappresenta una risposta concreta al problema dell’accumulo dei rifiuti derivanti dalla molluschicoltura.

Sebbene i gusci di cozze siano un prodotto naturale, il loro smaltimento in discariche può causare problemi ambientali, come cattivi odori e la contaminazione dell’ecosistema marino, se non gestiti correttamente. Il riciclo dei gusci, invece, permette di ridurre l’impatto ecologico e offre nuove opportunità per la creazione di materiali da costruzione innovativi e a basso impatto ambientale.

Il materiale ottenuto dai gusci di cozze è noto per la sua composizione particolare, con un colore grigio-bluastro arricchito da riflessi bianchi dovuti al calcare, conferendo ai prodotti finiti una bellezza unica e naturale. Grazie a questo approccio, Wasterial ha offerto una soluzione concreta per la valorizzazione dei rifiuti.

[Le Wasterial en été !]En Wasterial coquilles de moules ou en Wasterial brique, le plateau Alix est parfait pour votre salon de jardin !#wasterial #responsable #durable #greendesign #recyclage Posted by EtNISI on Monday, August 22, 2022

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Wasterial

Ti potrebbe interessare anche: