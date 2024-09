Questa azienda crea mobili di alta qualità con la plastica recuperata dai fiumi dell’Indonesia

Sungai Design raccoglie la plastica dai fiumi più inquinati dell’Indonesia e, dopo un attento processo produttivo, crea mobili di qualità e dal design contemporaneo

Sungai Design è un’azienda che sta rivoluzionando il mondo del design attraverso l’utilizzo di materiali riciclati, in particolare la plastica recuperata dai fiumi dell’Indonesia. La missione principale dell’azienda è quella di creare mobili di alta qualità e dal design contemporaneo, utilizzando materiali che altrimenti finirebbero negli oceani.

L’idea alla base del progetto è quella di trasformare i rifiuti in risorse, dimostrando che la plastica può avere una seconda vita come parte integrante di prodotti sostenibili e di lunga durata. Al centro della produzione di Sungai Design c’è la collaborazione con Sungai Watch, un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla raccolta della plastica dai fiumi più inquinati al mondo, in particolare in Indonesia.

Come avviene il processo produttivo

Con il 36% della plastica raccolta costituito da sacchetti, questi materiali vengono sottoposti a un processo di recupero meticoloso che inizia con un’attenta pulizia. Dopo aver rimosso qualsiasi residuo, i sacchetti di plastica vengono triturati e successivamente pressati a caldo, trasformandoli in lastre dure e resistenti. Queste lastre rappresentano la base per la creazione dei mobili firmati Sungai Design, che uniscono innovazione, sostenibilità e qualità artigianale.

Una volta ottenute le lastre di plastica riciclata, entra in gioco la tecnologia CNC, che scolpisce con precisione ogni pannello utilizzato per comporre i vari elementi d’arredo. Questo processo non solo garantisce la massima efficienza, ma riduce al minimo gli scarti, rendendo ogni fase della produzione più sostenibile.

I mobili sono progettati con attenzione sia per il comfort che per lo stile, con un design che esalta la leggerezza e l’eleganza. Ogni pezzo è accuratamente rifinito e assemblato a mano da artigiani esperti, garantendo un prodotto finale che riflette un perfetto equilibrio tra estetica e impegno ambientale.

L’azienda sta contribuendo attivamente alla pulizia dei fiumi

L’impatto di Sungai Design va ben oltre la produzione di mobili sostenibili. Attraverso il riciclaggio della plastica fluviale, l’azienda sta contribuendo attivamente alla pulizia dei fiumi, con l’obiettivo di fermare l’inquinamento alla fonte.

Sungai Watch ha già installato centinaia di barriere nei fiumi dell’Indonesia, raccogliendo milioni di chilogrammi di plastica. Questo impegno dimostra che design e responsabilità ambientale possono coesistere, creando un ciclo virtuoso in cui la bellezza e la funzionalità degli oggetti prodotti contribuiscono a proteggere il pianeta.

Fonte: Sungai Design

