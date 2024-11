Abbiamo contribuito a trasformare questo Paese nella discarica d’Europa: l’Italia invia 40mila tonnellate di plastica

Altro che riciclo: siamo il quarto Paese europeo che più esporta rifiuti plastici in Turchia. Peggio di noi gli inglesi, i tedeschi e i belgi. Ma perché accade ciò?

Arrivano fino alla Turchia i nostri rifiuti di plastica. Un giro immenso, in barba ad ogni forma di riciclo, che tocca numeri vertiginosi. Tutti in negativo. Sono infatti 41.580 le tonnellate di plastica – l’equivalente di 347 camion al mese – che soltanto nel 2023 l’Italia ha esportato verso la Turchia.

Il nostro Paese si piazza, così, secondo i dati, al quarto posto di questo campionato davvero poco edificante. Peggio del nostro Paese hanno fatto solo il Regno Unito (140.907 tonnellate), la Germania (87.109 tonnellate) e il Belgio (74.141 tonnellate).

Ma qual è il motivo per cui i rifiuti plastici di mezza Europa finiscono proprio in Turchia? E di quanto sono cresciute nel tempo le nostre esportazioni di rifiuti ai danni di questo Paese?

Come la Turchia è diventata la discarica d’Europa

Non solo dall’Italia: negli ultimi anni la Turchia è diventata la principale destinazione delle esportazioni europee di rifiuti plastici, tanto che soltanto nel 2023 ne sono state inviate qui ben 456.507 tonnellate.

Come mai? L’aumento delle esportazioni di rifiuti plastici in Turchia è iniziato nel gennaio 2018, quando prima la Cina, e poi a seguire Malesia, Vietnam e Thailandia, hanno vietato le importazioni di rifiuti plastici nel proprio Paese. Giocoforza, quindi, la Turchia è stata la “prescelta” e ad oggi, ogni mese, in Turchia vengono esportati circa 1.174 camion di rifiuti plastici, dando luogo a discariche a cielo aperto che contaminano i suoli e le acque di alcune aree della Turchia.

Il ruolo dell’Italia

Negli ultimi dieci anni, le esportazioni italiane di rifiuti di plastica verso la Turchia sono passate da circa 440 tonnellate a oltre 41mila tonnellate. Questo ha reso la Turchia la destinazione principale tra i Paesi extra UE dei rifiuti in plastica italiani, seguita da Arabia Saudita, Stati Uniti, Svizzera e Yemen.

Per avere un quadro ancora più chiaro basti pensare che, in totale, nel 2023 l’Italia ha esportato fuori dall’Europa 83.1389 tonnellate di rifiuti in plastica: pari a circa il 39% del suo export di rifiuti di questo tipo.

E per il 2024? Secondo i primi dati disponibili, Da gennaio a settembre del 2024, si registra un export italiano di rifiuti in plastica verso la Turchia di oltre 36mila tonnellate, dato che potrebbe a fine anno superare quello del 2023.

