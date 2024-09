Questa tribù amazzonica incontattata ha ucciso due taglialegna per difendere la loro terra in Perù

Due taglialegna sono stati uccisi con arco e frecce dopo aver presumibilmente invaso la terra della tribù indigena incontattata Mashco Piro nel profondo dell'Amazzonia peruviana

Almeno due taglialegna sono stati uccisi, uno è rimasto ferito e altri due sarebbero scomparsi: i Mashco Piro incontattati nell’Amazzonia peruviana non ci stanno all’invasione delle loro terre e si segnano tragedie che potrebbero essere evitate, segnale evidente del continuo fallimento delle autorità nel rispettare la legge peruviana e quella internazionale.

Solo a luglio, Survival International aveva diffuso alcuni scatti e video che immortalavano oltre 50 Mashco Piro a pochi chilometri dalle concessioni di taglio del legno nel sud-est del Perù e aveva denunciato il grave rischio di genocidio che incombe sulla tribù, a causa delle malattie che i taglialegna potrebbero trasmettere.

Ne abbiamo parlato qui: Perù: la più grande tribù amazzonica incontattata è a rischio genocidio

Ci sono persone ferite, morte, scomparse, non sappiamo cosa stia succedendo o cosa successo – ha detto il vice-presidente di FENAMAD, organizzazione indigena della regione Eusebio Ríos. Abbiamo chiesto alle autorità di fornire assistenza con un elicottero. Non è la prima volta, è questa la nostra preoccupazione. FENAMAD chiede da tempo che questo territorio sia protetto per i popoli incontattati in modo efficace.

L’attacco è avvenuto vicino al fiume Pariamanu, nella provincia di Madre De Dios, in una parte del territorio ancestrale dei Mashco Piro che è stata svenduta dal Governo come concessione per il taglio del legno. L’episodio segue un altro attacco simile avvenuto un mese fa nella stessa area, in cui era stato ferito almeno un taglialegna – nonostante le richieste indigene, non è stata finora avviata alcuna indagine sull’accaduto.

Una parte del territorio dei Mashco Piro è stato riconosciuto e protetto legalmente, ma ancora una buona porzione non è protetta e gran parte di essa è stata data in concessione per il taglio del legno.

Intanto, a una delle compagnie di taglio del legno che operano all’interno del territorio dei Mashco Piro, Canales Tahuamanu, è stata sospensa la certificazione di legname sostenibile da FSC: un risultato dell’attenzione mediatica internazionale scatenata dalle recenti immagini di questo popolo incontattato e dalle 14mila e-mail inviate a FSC per chiedergli di intervenire.

