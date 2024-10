“Più verde, meno cemento!”, la gara tra città olandesi in cui si rimuovono piastrelle e si piantono alberi

Il Tegelwippen è una competizione annuale tra i comuni olandesi con l’obiettivo di rimuovere il maggior numero di piastrelle e lastre di cemento e piantare alberi al loro posto

Il Tegelwippen, letteralmente “lanciare le piastrelle”, è una competizione annuale tra i comuni olandesi per rimuovere il maggior numero di piastrelle e lastre di cemento dalle aree urbane, sostituendole con spazi verdi. Nata da una sfida tra Rotterdam e Amsterdam, questa iniziativa ha l’obiettivo di rendere le città più verdi, migliorare la biodiversità e affrontare i problemi legati ai cambiamenti climatici, come le ondate di calore e le piogge torrenziali.

L’iniziativa, che ora coinvolge oltre 175 comuni, ha già portato alla rimozione di milioni di piastrelle e ha ispirato città in altri Paesi, come il Belgio, a seguire l’esempio. Uno degli esempi di maggior successo di quest’anno è il comune di Schagen, che durante la quarta edizione dell’NK Tegelwippen ha già rimosso quasi 45.000 piastrelle.

Il comune sta puntando a raggiungere il podio nella classifica dei piccoli comuni, dove attualmente occupa il terzo posto. L’assessore Hans Heddes ha incoraggiato i cittadini a dare il massimo nell’ultimo mese di competizione, sottolineando l’importanza di sostituire le piastrelle con il verde. Questa azione, infatti, aiuta a ridurre le inondazioni, fornisce raffreddamento durante le giornate calde e contribuisce a una maggiore biodiversità.

La sfida tra Schagen e Hollands Kroon

Per facilitare la partecipazione, Schagen ha messo a disposizione il Tegeltaxi, un servizio gratuito che raccoglie le piastrelle rimosse dai cittadini e le sostituisce con piante. I residenti possono richiedere il servizio tramite l’app Fixi, con la possibilità di rimuovere tra 1 e 25 metri quadrati di piastrelle. A fronte di ogni metro quadrato di piastrelle rimosso, i partecipanti ricevono una pianta da piantare nel proprio giardino o spazio verde.

Il comune di Hollands Kroon, il principale rivale di Schagen, non è rimasto a guardare e ha organizzato il proprio Tegeltaxi, con una serie di tappe in varie zone della città per raccogliere le piastrelle dai residenti. La competizione è ancora aperta, e con la scadenza fissata al 31 ottobre, la sfida è più accesa che mai.

L’iniziativa Tegelwippen rappresenta un passo importante verso la sensibilizzazione ambientale e il miglioramento delle infrastrutture urbane. Rimuovere il cemento dalle città e sostituirlo con piante e alberi non solo aiuta a combattere il cambiamento climatico, ma crea anche una consapevolezza diffusa su quanto sia importante agire a livello locale per proteggere l’ambiente.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Tegelwippen

Ti potrebbe interessare anche: