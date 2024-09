Perché le pesche coltivate a Fukushima sono vendute a più di 30 euro al chilo da Harrods a Londra

Fukushima peach on sale at HARRODS for the first time. £20 each, £80 for 3 in box!!😮. they are coming to DRINK JAPAN, too!福島の桃「ミス・ピーチ🍑」が遂にハッロッズに登場。一個20ポンド、4000円弱! DRINK JAPAN でも試食、購入(もっと安価で)できるそうです😊

Posted by Rie Yoshitake on Saturday, September 7, 2024