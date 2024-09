Perché dalle foglie delle piante cadono gocce simili a lacrime? Ti spieghiamo il (vero) motivo

Cosa sono le gocce che alcune volte cadono dalle foglie nelle prime ore del mattino? Sono vere lacrime?

Ti svegli di primo mattino e noti che le foglie di alcune piante stanno gocciolando. Ti è mai capitato? Sembrano lacrime, ma no, le piante non piangono, perlomeno non nella modalità “umana”. Sono però in grado di emettere degli ultrasuoni simili a delle grida, che diventano più frequenti quando le condizioni di stress diventano intollerabili.

Tuttavia le goccioline di cui parliano non sono lacrime, ma si formano quando sia le piante che l’aria dell’ambiente circostante sono sature d’acqua. Il fenomeno si chiama guttazione e si verifica specialmente di primo mattino, quando l’umidità è molto elevata e la quantità d’acqua assorbita dalle radici è superiore a quella traspirata dalle foglie.

La pianta, tramite le goccioline, cerca quindi di ristabilire la capacità traspirativa, che in tale condizioni è compromessa.

Niente a che vedere con la rugiada, che è invece dovuta alla condensazione dell’acqua dell’ambiente esterno. Nel caso della guttazione, infatti, il liquido non arriva da fuori ma dalla pianta stessa, che è satura d’acqua e ha bisogno pertanto di eliminarla.

Le gocce fuoriescono da alcune aperture chiamate idatodi, che si trovano solitamente sul margine delle foglie.

FONTE: Cambridge

