Nel centro storico di Ostuni stanno sostituendo l’asfalto con un antico pavimento in pietra locale

Un intervento di riqualificazione del centro storico di Ostuni sta rimuovendo l’asfalto per sostituirlo con basole in pietra calcarea che si integrano con l’ambiente architettonico

Ostuni, la rinomata “Città Bianca” pugliese, sta attuando un significativo progetto di riqualificazione del centro storico, concentrandosi sulla sostituzione dell’asfalto con un pregiato pavimento in pietra locale.

Nel “Rione Terra”, cuore antico della città, gli strati di asfalto verranno completamente rimossi per lasciare spazio a basole in pietra calcarea, un materiale che si integra armoniosamente con l’ambiente architettonico e storico di Ostuni. Questa scelta risponde all’obiettivo di recuperare il fascino autentico del centro storico, conferendo al luogo un’estetica più coerente e valorizzando l’atmosfera unica che contraddistingue la città.

Oltre alla pavimentazione, il progetto prevede l’interramento delle linee elettriche e telefoniche, oggi ancora visibili aeree. Questo intervento contribuirà a ridurre l’impatto visivo di cavi e fili, rendendo le vie storiche ancora più gradevoli e libere da elementi moderni che ne intaccano il fascino.

In parallelo, si effettueranno lavori di manutenzione sul basolato già esistente in aree come piazza della Libertà e piazzetta Sant’Oronzo, dove le pietre verranno “bocciardate” per un effetto estetico e una superficie più antisdrucciolo, migliorando la sicurezza dei pedoni.

Si punta a preservare l’atmosfera autentica del centro storico

La riqualificazione include anche il rinnovamento dell’illuminazione pubblica, con l’installazione di pali decorativi che, oltre a garantire una migliore visibilità notturna, creano un’illuminazione suggestiva in linea con il contesto storico. Per aiutare i visitatori a orientarsi, verranno posizionate piastre in corten con bassorilievi indicanti i principali punti di interesse lungo il percorso pedonale, aggiungendo un tocco di modernità senza compromettere l’integrità storica del luogo.

L’assessore ai lavori pubblici di Ostuni ha dichiarato che con l’introduzione delle basole in pietra locale, il Comune mira a preservare l’atmosfera autentica del centro storico, dando nuova vita a vie e piazze che rappresentano un vero patrimonio artistico e culturale.

Il progetto include inoltre un percorso didattico lungo Viale Oronzo Quaranta, arricchito dalla piantumazione di specie vegetali tipiche, adatte al clima e all’ecosistema locale. La visione complessiva della giunta comunale abbraccia un approccio integrato, con lo scopo di conservare e migliorare l’aspetto estetico del centro storico e della città nel suo insieme, rendendo Ostuni un luogo dove tradizione e innovazione convivono armoniosamente.

Questo intervento non solo migliorerà la qualità estetica e funzionale delle strade, ma rappresenta anche un impegno per la conservazione di un patrimonio storico-artistico unico, che oggi torna a splendere sotto il cielo di Ostuni.

