Per la prima volta le onde hanno ottenuto diritti legali (all’esistenza, rigenerazione e ripristino)

In Brasile l’onda di Linhares tanto amata dai surfisti ha ottenuto diritti legali con una legge che protegge gli elementi naturali

In Brasile, per la prima volta al mondo, le onde hanno ottenuto diritti legali grazie all’iniziativa del comune di Linhares, situato nello stato di Espirito Santo. Questo riconoscimento giuridico, che attribuisce alle onde diritti specifici all’esistenza, rigenerazione e ripristino, rappresenta un passo storico nel contesto della protezione ambientale.

L’onda di Linhares, amatissima dai surfisti, è stata la prima a beneficiare di questo status speciale. Il processo che ha portato a questo risultato ha avuto origine nel 2015, in seguito alla tragedia di Minas Gerais. La rottura di una diga a Mariana ha causato il rilascio di acque reflue tossiche, devastando l’ecosistema lungo il fiume Doce fino alla costa atlantica.

Le onde alla foce del fiume, in particolare nella località di Regencia, furono gravemente danneggiate dai fanghi tossici, alterando la loro forma e condizione. Questo evento disastroso ha innescato una riflessione profonda sulla necessità di proteggere gli elementi naturali, portando alla proposta di diritti legali per le onde.

Cosa prevede la legge

Sostenuta da diverse associazioni locali e iniziative come quella di World Surfing Reserves della Save the Waves Coalition, la proposta di legge è stata firmata e presentata dal consigliere comunale Antônio Cesar. Recentemente approvata, la legge garantisce una “protezione completa” per le onde, riconoscendo l’oceano come un essere vivente con diritti intrinseci.

Questa protezione non si limita solo all’ecosistema fisico-chimico, ma include anche le aree di rilevanza culturale, ambientale e turistica. Il testo della legge stabilisce che le onde devono mantenere le loro condizioni naturali per preservare l’equilibrio ecologico e promuovere interazioni armoniose con gli esseri umani attraverso attività culturali, spirituali, ricreative ed ecologiche.

Inoltre prevede la protezione generale dei corpi idrici e l’integrazione delle conoscenze tradizionali con gli approcci scientifici nel processo decisionale. Infine la legge sottolinea l’importanza di garantire la responsabilità e la riparazione dei danni causati dall’uomo ai diritti delle onde. Questo riconoscimento legale delle onde di Linhares rappresenta un importante precedente nella lotta per la conservazione della natura e un modello innovativo per altre regioni del mondo.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: