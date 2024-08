Oggi è l’Overshoot Day: abbiamo prosciugato tutte le risorse del 2024 e siamo ufficialmente in debito con la Terra

Overshoot Day mondiale: da oggi 1 agosto, e per tutto il resto del 2024, saremo in debito con il Pianeta. Stiamo consumando l'equivalente di 1,7 pianeti all'anno

Oggi primo agosto scatta l’Earth Overshoot Day 2024, il giorno del sovrasfruttamento della Terra, quello in cui risulta evidente che consumiamo le risorse naturali a ritmi impressionanti senza dare al nostro Pianeta la possibilità di rigenerarsi e ormai siamo agli sgoccioli. Anticipato di un giorno (l’anno scorso era il 2 agosto, mentre 50 anni fa, nel 1974 l’Overshoot day cadeva il 30 novembre; nel 2004, il 2 settembre; nel 2014 il 5 agosto), vorrà dire che per il resto dell’anno 2024 le risorse sono esaurite del tutto.

Calcolato annualmente dal Global Footprint Network, indica come in soli 7 mesi l’umanità abbia già utilizzato ciò che la Terra impiega 12 mesi per rigenerare. A livello globale stiamo consumando l’equivalente di 1,7 Pianeti all’anno, cifra drammatica che potrebbe arrivare nel 2030 a due pianeti sulla base delle tendenze attuali.

Questo vuol dire che da giovedì 1° agosto 2024 l’umanità ha già “finito” tutte le risorse che la Natura produce in un intero anno e inizia ad andare a debito. L’umanità, con i suoi oltre 8 miliardi di abitanti, consuma in quantità eccessive, oltre le capacità di rigenerazione (e riassorbimento) del Pianeta.

Come si calcola l’Overshoot Day

L’Earth Overshoot Day si calcola dividendo la biocapacità del Pianeta (la quantità di risorse ecologiche che la Terra è in grado di generare in quell’anno) per l’impronta ecologica dell’umanità (la domanda delle nostre società per quello stesso anno) e moltiplicando tutto per i 365 giorni di un anno.

Non è un caso se la giornata di domani si inserisce in un’estate da record, con il 21, 22 e 23 luglio che sono stati i tre giorni più caldi mai registrati al mondo dal 1940, secondo il Servizio europeo sul cambiamento climatico di Copernicus. ù

Ma è la tendenza dell’ultimo anno ad essere interamente catastrofica: giugno 2024 è stato il 13° mese consecutivo in cui la temperatura globale è stata fuori scala rispetto ai rispettivi mesi precedentemente registrati e il 12° in cui ha raggiunto 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali.

L’Italia, infine, è anche uno dei Paesi con il più elevato debito ecologico. L’Overshoot Day per il nostro Paese è arrivato già il 19 maggio: da quella data, se tutti consumassero come noi saremmo in debito di 226 giorni con il Pianeta rispetto alla fine dell’anno. In pratica se tutti vivessero come gli italiani servirebbero 2,6 pianeti Terra per soddisfare i bisogni collettivi.

