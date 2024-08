Una nube di anidride solforosa sta attraversando l’Europa: quali sono i rischi per la salute

Un’eruzione vulcanica in Islanda ha rilasciato una nube di anidride solforosa che sta attraversando l’Europa: se in quantità elevata può essere pericolosa

Negli ultimi giorni una nube di anidride solforosa (SO2) ha iniziato a diffondersi in Europa, dopo essere stata rilasciata da un’eruzione vulcanica in Islanda. Questa nube ha già attraversato il Regno Unito e si è spostata verso altri Paesi europei, come Germania, Francia e Svezia.

Ma cos’è esattamente l’anidride solforosa e quali rischi comporta? L’anidride solforosa è un gas incolore con un odore pungente, simile a quello dei fiammiferi appena accesi. Questo gas si forma principalmente dalla combustione di combustibili fossili come carbone e petrolio, ma può anche essere rilasciato naturalmente durante le eruzioni vulcaniche.

Quando è presente nell’aria in concentrazioni elevate, può essere pericoloso per la salute umana, causando irritazioni agli occhi, alle mucose e alle vie respiratorie. L’inalazione di SO2 può provocare sintomi come mal di gola, difficoltà respiratorie, e in casi gravi può portare a problemi respiratori più seri, come edema polmonare o polmonite.

Può anche contribuire all’acidificazione delle piogge

La nube di anidride solforosa può rimanere nell’atmosfera per diversi giorni, viaggiando anche a grandi distanze. Durante questo tempo, può reagire con le molecole d’acqua presenti nell’aria, formando acido solforico, che contribuisce all’acidificazione delle piogge. Queste “piogge acide” possono avere effetti dannosi sull’ambiente, danneggiando le piante e contaminando le risorse idriche.

Per quanto riguarda l’Italia, le previsioni indicano che la nube potrebbe raggiungere la Sardegna, ma con un impatto limitato sulla qualità dell’aria al livello del suolo. Ciò significa che, al momento, non ci sono indicazioni di pericoli significativi per la salute pubblica.

Tuttavia la situazione viene monitorata attentamente per garantire la sicurezza della popolazione anche perché nel nostro Paese l’anidride solforosa portata dal vulcano islandese si aggiunge a quella emessa dall’Etna che i venti tendono a spingere verso sud.

Fonte: Windy

