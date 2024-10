Come nella “Notte stellata” di Van Gogh: ti spiego perché queste nuvole hanno una forma così affascinante

Ad Ottawa in Canada le nuvole di tipo Asperitas hanno trasformato il cielo nella “Notte stellata” di Vincent Van Gogh: uno spettacolo unico

Il cielo mattutino di Ottawa, in Canada, ha regalato ai suoi residenti uno spettacolo naturale sorprendente che ha ricordato a molti un’opera d’arte famosissima e amatissima: la Notte stellata di Vincent Van Gogh. Lo scorso 9 ottobre, infatti, Ann Martin ha condiviso su Facebook delle immagini di una rara formazione di nuvole che sono diventate virali.

Le nuvole sembravano onde grigie e increspate che ricoprivano il cielo, creando un effetto visivo straordinario, simile al movimento vorticoso delle pennellate nel celebre dipinto di Van Gogh. Con il contrasto tra le tonalità di grigio e i raggi di luce che filtravano, la scena ha affascinato migliaia di persone.

Il post di Ann Martin, in cui scriveva: “Mi sentivo come se fossi in un dipinto di Van Gogh”, ha raccolto oltre 210.000 “Mi piace” e migliaia di commenti in poche ore. Molti utenti dei social media hanno espresso stupore per la bellezza di questo fenomeno atmosferico insolito.

Tutta “colpa” delle nuvole Asperitas

Ma di cosa si tratta? Cosa ha dato origine a questo fenomeno? Alcuni utenti hanno suggerito, a ragione, che le nuvole fossero di tipo Asperitas, una rara formazione riconosciuta ufficialmente solo di recente. Queste nuvole sono conosciute per il loro aspetto ondulato, simile a quello delle onde marine durante una tempesta, e sono associate a condizioni atmosferiche turbolente.

Tra i commenti, c’è chi si è detto affascinato dalla somiglianza con le opere di Van Gogh, mentre altri hanno espresso preoccupazione per un possibile peggioramento delle condizioni meteorologiche. Un utente ha spiegato che queste nuvole sono infatti spesso un segno di turbolenze atmosferiche intense, anche se gli scienziati non sono ancora in grado di spiegare con certezza come si formino.

Le nuvole di Asperitas sono state ufficialmente incluse nell’Atlante Internazionale delle Nuvole nel 2017 e sono un fenomeno piuttosto raro. Appaiono solitamente intorno ai temporali, creando spettacolari scenari visivi. Un fenomeno naturale di una bellezza innegabile che lega la natura all’arte e che rende il nostro pianeta ancora più affascinante.

Earlier this evening in Byward…..felt like I was in a Van Gogh painting Posted by Ann Martin on Tuesday, October 8, 2024

