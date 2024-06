Notte di San Giovanni: la spiaggia di Malaga ricoperta di spazzatura dopo i festeggiamenti è l’emblema della nostra inciviltà

La notte di San Giovanni è una vera e propria tradizione a Malaga, in Spagna, dove il santo viene celebrato con tanto di falò e fuochi pirotecnici. Ma ogni anno le spiagge sono messe a dura prova dall’inciviltà di chi vi si riversa

Tonnellate di spazzatura riempiono le spiagge di Malaga, in Spagna, dopo la notte di San Juan: un’immagine che purtroppo è diventata tradizionale esattamente come la celebrazione di uno dei momenti più magici dell’estate. Di fatto, sono un po’ di anni, oramai, che qui è soprattutto la spiaggia della Malagueta a essere diventata meta di feste notturne e simbolo del divertimento in Andalusia.

Ma le immagini che ci arrivano oggi, dopo i festeggiamenti della notte di San Giovanni, sono decisamente scioccanti: ovunque bottiglie di alcol, bicchieri, sacchetti di plastica e rifiuti d’ogni sorta a coprire completamente la sabbia.

Un fenomeno che denota tutta la nostra inciviltà e che – nonostante i moniti a comportarsi bene da parte delle autorità – si ripete ogni anno, trasformando quella che dovrebbe essere una festa in una vera e propria minaccia per le spiagge della capitale.

🔥 Esta noche de San Juan, celebra, recoge y respeta. Deposita tu basura en las papeleras y contenedores ubicados en todo el litoral 👇🏻 Posted by Limpieza de Málaga on Sunday, June 23, 2024

Così le spiagge di Málaga, in particolare la Malagueta, si sono svegliate stamattina con tonnellate di spazzatura dopo la celebrazione della festa di San Juan. Anche se di nuovo pronte per i bagnanti, dopo quattro ore di lavoro di pulizia a cui hanno partecipato più di 200 lavoratori.

A Malaga, San Juan si festeggia con i consueti falò, belli e rituali ancestrali, in cui si arrostiscono pesci, principalmente sardine, e a mezzanotte si svolgono riti come bruciare carte con desideri scritti o fare il bagno in mare.

Ma le scene all’indomani, con tonnellate di rifiuti in ogni angolo, sono tutta la sconfitta di cui ci facciamo artefici noi esseri umani.

