Ti spiego come la Norvegia è riuscita a triplicare il volume delle sue foreste negli ultimi 100 anni

Le foreste norvegesi hanno raggiunto i 900 milioni di metricubi e stanno crescendo più velocemente del previsto: ecco come è stato possibile

Le foreste norvegesi hanno conosciuto una crescita straordinaria negli ultimi decenni, triplicando il loro volume rispetto ai livelli pre-seconda guerra mondiale. Oggi il volume complessivo delle foreste in Norvegia ha raggiunto i 900 milioni di metri cubi, un aumento significativo rispetto ai 300 milioni di metri cubi del 1925.

La crescita esponenziale delle foreste norvegesi è attribuibile in gran parte alle campagne di riforestazione degli anni ‘60, durante le quali venivano piantati quasi 100 milioni di abeti rossi all’anno, spesso con l’aiuto degli studenti delle scuole. Questi alberi, ora maturi, stanno contribuendo significativamente all’incremento della biomassa.

Tuttavia questo non spiega completamente l’aumento della crescita forestale. Gli esperti del Norwegian Forest and Landscape Institute hanno rilevato che gli alberi, inclusi abeti rossi, pini e betulle, stanno crescendo più velocemente di quanto previsto dai modelli standard.

Come si è arrivati a tanto

Le cause di questo fenomeno potrebbero essere molteplici, tra cui l’aumento delle temperature medie, stagioni di crescita più lunghe, livelli più alti di anidride carbonica e maggiori depositi di azoto nell’aria. La riduzione del pascolo da parte degli animali selvatici e domestici potrebbe aver contribuito ulteriormente a questo sviluppo.

Nonostante i timori espressi nei decenni passati riguardo alla possibile morte delle foreste, dovuti all’abbattimento intensivo degli alberi e alle piogge acide, le foreste norvegesi sono riuscite a prosperare. Paradossalmente l’industria forestale moderna non è stata in grado di sfruttare completamente questa crescita, tagliando solo una parte della biomassa disponibile.

Con molte foreste piantate negli anni ‘50 e ‘60 che ora raggiungono la maturità, si prevede che questo trend di crescita continui per diversi decenni. Il fenomeno dell’espansione forestale non è limitato alla Norvegia, ma si osserva anche in altre regioni europee, come la Germania, dove gli alberi stanno crescendo a un ritmo significativamente più veloce rispetto al passato, a causa di condizioni climatiche più favorevoli e di cambiamenti ambientali.

