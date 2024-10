Un rifugio sicuro senza fucili: vietata la caccia nella riserva Geloi Wetland, paradiso di biodiversità

Vietata la caccia nel territorio su cui sorge la riserva naturale privata Geloi Wetland. L'area è stata riconosciuta come "Fondo chiuso" e i cacciatori non potranno sterminare la fauna selvatica tutto tutto l'anno

È la casa di cicogne, aironi, rapaci e altre specie uniche, che potranno continuare a vivere in queste terre senza che i cacciatori violino questo delicato paradiso di biodiversità, un patrimonio naturale inestimabile.

La Geloi Wetland, riserva naturale privata della Piana di Gela, Sicilia, è ora un fondo chiuso, dove la caccia è vietata. A renderlo noto è l’associazione Centro di Educazione Ambientale (CEA) ODV, l’ente che gestisce la riserva.

Il riconoscimento è arrivato ufficialmente dalla Regione Sicilia, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale n. 33 del 1 settembre 1997, a seguito delle ispezioni effettuate dall’Unità Operativa 1 – Affari generali e coordinamento delle attività finanziarie – Ripartizione faunistica venatoria.

Chiunque violi il divieto, esercitando la caccia nella riserva a fondo chiuso rischia una sanzione amministrativa da euro 206 a euro 1.239 e, nei casi più gravi come la recidiva, sanzioni penali con multe fino a euro 2.065 o reclusione fino a sei mesi.

Il passo appena compiuto, accolto con grande gioia dallo staff di CEA ODV, rende oltre 150 ettari una superficie senza caccia, una zona di silenzio venatorio dove raggiungere gli obiettivi del Piano di Gestione della ZPS, in cui rientra la Piana di Gela, applicando la Direttiva Europea “Uccelli”.

La Geloi Wetland nasce infatti nel 2017 come progetto della no-profit Stiftung Pro Artenvielfalt per preservare questi habitat di straordinaria importanza ecologica, in cui è distribuita una ricchissima fauna.

Sono più di 176 le specie migratorie e stanziali distribuite nella Geloi Wetland. Tutelarle e tutelare questi paesaggi è un dovere di tutti, delle istituzioni preposte come del singolo cittadino.

Siamo orgogliosi di questo traguardo, frutto di un costante impegno per la protezione dell’ambiente, e ringraziamo tutti i soggetti coinvolti in questo importante percorso di tutela della biodiversità. Lavoreremo con dedizione per assicurare che la Riserva Geloi Wetland continui a essere un modello di conservazione e gestione della natura, a beneficio delle generazioni future” ha commentato il Centro di Educazione Ambientale.

