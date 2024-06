Scatta l’allerta arancione per l’eruzione del vulcano Stromboli: cosa significa e che rischi si corrono?

La Protezione Civile ha predisposto il passaggio da allerta gialla a arancione per la nuova fase eruttiva del vulcano Stromboli, in corso da domenica

Alle Eolie è scattata l’allerta arancione per il vulcano Stromboli. La decisione è stata presa ieri alla luce delle valutazioni emerse durante la riunione con i Centri di Competenza e il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, a cui ha preso parte anche il sindaco di Lipari.

Il passaggio da allerta gialla ad arancione è stato disposto a seguito della nuova fase eruttiva iniziata la scorsa domenica, accompagnata da un trabocco lavico sulla Sciara del Fuoco, frequenti esplosioni nell’area craterica Sud e un aumento dell’ampiezza media del tremore vulcanico.

🌋🔔 Stromboli: disposto passaggio ad allerta ARANCIONE🔎L'innalzamento di allerta significa 👇📡 Implementazione del… Posted by Dipartimento Protezione Civile on Tuesday, June 25, 2024

Come chiarito dalla Protezione Civile nella nota, “l’innalzamento dell’allerta determina il potenziamento del sistema di monitoraggio del vulcano e del raccordo informativo tra la comunità scientifica e le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile”.

Al momento non sono state predisposte evacuzioni di turisti e abitanti dall’isola, ma in circostanze come queste possono verificarsi frane, importanti colate lavice fratturazioni del suolo e caduta di pericolosi blocchi di roccia.

