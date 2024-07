Sai che il giardino botanico più alto d’Europa si trova in Valle d’Aosta?

Meraviglie della Valle d'Aosta: in questa regione montana si trova il giardino botanico più alto d'Europa con quasi 1000 specie alpine ed estere per non parlare della vista stratosferica a oltre 2100 metri

Si distingue, oltre che la fauna presente al suo interno, per l’altezza mozzafiato alla quale si trova, che gli conferisce d’onore il titolo di giardino botanico più alto d’Europa. Per visitarlo non bisogna tuttavia oltrepassare i confini italiani perché questo incantevole luogo è tra le vette dello Stivale.

È il Giardino Botanico Saussurea, patrimonio della Valle d’Aosta, e sorge tra le Alpi sulle pendici del Monte Bianco, a 2.180 m a Courmayeur. Occupa 7000 metri quadrati tra natura incontaminata e viste indimenticabili che si spingono fino al massiccio del Gran Paradiso.

Questo giardino deve il suo nome alla specie Saussurea alpina, a sua volta un omaggio all’alpinista svizzero Horace Bénédict de Saussure che aprì la strada all’esplorazione del Monte Bianco.

Ad accoglie i visitatori all’ingresso vi sono alcune caratteristiche specie valdostane, come la stella alpina, il giglio martagone e la centaurea di Trionfettima, su cui aleggiano molte leggende di montagna.

E’ FIORITO IL GIGLIO MARTAGONE Il Giglio martagone o Lilium martagon Viene anche chiamato Riccio di Dama per i suoi… Posted by Giardino Saussurea on Saturday, July 20, 2024

Ospita differenti ambienti montani e non, come la sezione dedicata all’area alpina, alle piante officinali e a quelle estere grazie alla collaborazione con giardini e strutture internazionali. In totale, vi sono oltre 900 specie da scoprire e conoscere.

Lo si raggiunge con la Funivia SkyWay Monte Bianco, in località Pavillon du Mont Fréty, ma i visitatori più allenati possono percorrere anche il sentiero n° 20, che parte da La Palud giungendo al Pavillon. L’itinerario è lungo 2.5 km.

Il Giardino Botanico Saussurea è visitabile unicamente in estate, da giugno a settembre, dopodiché riposa accogliendo l’arrivo delle stagioni fredde e della primavera. Il periodo migliore per visitarlo è da fine luglio alla metà di agosto per godere di una ricca e splendida fioritura.

Proprio adesso stanno fiorendo i gigli, uno spettacolo per gli occhi.

GIGLI GIGLI GIGLII gigli stanno fiorendo nostro giardino e regalano uno spettacolo di eleganza e colore.Con i loro… Posted by Giardino Saussurea on Friday, July 26, 2024

Fonti: Giardino Saussurea – VIVA Valle d’Aosta

