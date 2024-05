Ninepillars, risolto il “mistero” dei fasci di luce in Giappone: ti spiego cos’erano (e non c’entrano gli alieni)

I fasci di luce in Giappone apparsi sopra il porto di Mikuriya hanno fatto il giro del web, generando le teorie più disparate. In realtà erano solo condizioni atmosferiche naturali che si sono combinate con l’attività umana

Nel cielo notturno sopra il porto di Mikuriya, nella città di Daisen in Giappone, sono apparsi 9 misteriosi fasci o pilastri di luce. Questo fenomeno, che ha avuto luogo lo scorso 20 maggio 2024, ha rapidamente catturato l’attenzione delle piattaforme social, con l’hashtag “#ninepillars” che ha generato un’ampia gamma di speculazioni, spaziando dall’attività extraterrestre a teorie soprannaturali.

I fan dell’anime “Neon Genesis Evangelion” hanno notato una somiglianza con il “Third Impact”, un evento apocalittico della serie caratterizzato da manifestazioni visive e spirituali intense. Tuttavia, la spiegazione del fenomeno è meno esoterica e più legata a fenomeni naturali ben documentati.

Le immagini sono state inizialmente condivise su X (precedentemente noto come Twitter) da un utente chiamato @theinformant_x, ottenendo rapidamente un vasto seguito. Anche il magazine Newsweek si è interessato al fenomeno, confermando l’originalità delle foto ma suggerendo una spiegazione più terrestre.

Semplici condizioni atmosferiche naturali combinate con l’attività umana

I pilastri di luce sono un fenomeno ottico atmosferico causato dalla riflessione della luce da parte di minuscoli cristalli di ghiaccio sospesi nell’atmosfera. Le fonti di luce possono essere naturali, come il sole o la luna, o artificiali, come i lampioni. Le condizioni meteorologiche della notte in questione, caratterizzate da freddo, cielo sereno e vento calmo, erano ideali per la formazione di tali pilastri di luce.

È stato inoltre notato che, durante la notte in cui sono state scattate le immagini, si sono svolti diversi eventi sportivi e decorazioni festive nella zona, che includevano un’illuminazione artificiale significativa. Queste condizioni hanno probabilmente contribuito alla visibilità e intensità dei pilastri di luce osservati. Inoltre sembra che le luci dei pescatori giapponesi, impegnati nella pesca del polpo, abbiano potuto amplificare questo effetto visivo.

Gli esperti meteorologici confermano che i fasci di luce sopra il Giappone non erano il risultato di attività extraterrestre o di fenomeni soprannaturali, ma spettacolari manifestazioni di condizioni atmosferiche naturali combinate con l’attività umana. Le foto condivise online hanno catturato l’immaginazione di molti, ma la spiegazione rimane saldamente radicata sulla Terra, dimostrando ancora una volta come fenomeni naturali possano generare meraviglia e stupore.

