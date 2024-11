Sapevi che i rami e le foglie degli ulivi neri seguono uno schema geometrico? È la fillotassi (e c’entra con la successione di Fibonacci)

La fillotassi negli ulivi neri rappresenta un perfetto esempio di armonia tra natura e matematica: una disposizione che ottimizza la funzionalità biologica della pianta e contribuisce alla sua sopravvivenza e bellezza duratura

Gli ulivi neri, oltre ad essere alberi dall’aspetto maestoso, celano un affascinante segreto nella struttura dei loro rami e foglie: un sofisticato schema geometrico, noto in botanica come fillotassi, che si esprime spesso attraverso motivi esagonali e spirali.

Questo fenomeno non è solo esteticamente piacevole, ma rivela una strategia evolutiva complessa, che garantisce agli ulivi una crescita efficiente e robusta. Il concetto di fillotassi fa riferimento alla disposizione delle foglie lungo i rami di una pianta.

Negli ulivi, come in molte altre piante, questa disposizione segue spesso gli schemi numerici della successione di Fibonacci. Gli angoli tra le foglie si susseguono con una precisione che assicura una distribuzione ottimale della luce solare, fondamentale per la fotosintesi.

In particolare, il “numero d’oro” (o angolo d’oro), pari a circa 137,5 gradi, si osserva comunemente nella disposizione fogliare. Questo angolo garantisce che ogni foglia riceva una quantità massima di luce, senza essere ombreggiata da altre, e permette di ottimizzare l’energia disponibile per l’albero, favorendone una crescita sana ed equilibrata.

I motivi esagonali nei rami degli ulivi svolgono anche una funzione strutturale

I motivi esagonali nei rami degli ulivi svolgono anche una funzione strutturale. La disposizione geometrica, infatti, contribuisce alla resistenza dell’albero, aiutandolo a sostenere meglio le forze della natura, come vento e pioggia.

La struttura a spirale o esagonale che si osserva nei rami e nelle foglie degli ulivi è simile a quella presente in molti altri organismi naturali, come le conchiglie e i girasoli, dove questa forma offre stabilità e resistenza. Negli ulivi, tale disposizione oltre ad essere un capolavoro della natura, è una vera e propria risorsa di sopravvivenza, poiché conferisce all’albero una maggiore resilienza agli agenti atmosferici.

Anche la scienza moderna si è interessata a questa particolare struttura. Studiando la fillotassi, i botanici hanno scoperto che tali schemi, apparentemente semplici, rispondono a complesse leggi matematiche e fisiche.

Le piante, infatti, evolvono adottando le strutture più efficienti per massimizzare la propria capacità di raccogliere energia solare, dimostrando come la geometria possa influenzare la biologia in modi sorprendenti e fondamentali. Questi motivi geometrici sono anche apprezzati nei progetti di design paesaggistico, dove la loro disposizione naturale ispira e arricchisce l’estetica degli spazi verdi.

