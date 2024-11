Le piante “urlano” quando le tagliamo e ora puoi ascoltare il loro grido di allarme registrato dagli scienziati

Un team di ricerca dimostra che le piante, quando sotto stress, emettono suoni ultrasuoni non percepibili dall’uomo: questi segnali potrebbero rappresentare una forma di comunicazione tra piante o un richiamo per gli animali

Un recente studio ha dimostrato che le piante emettono suoni distintivi quando sono sottoposte a stress, come disidratazione o danni fisici. Questi segnali, simili a schiocchi o piccoli esplosioni, avvengono in frequenze ultrasoniche che non possono essere percepite dall’udito umano, ma potrebbero essere captate da alcuni animali.

La ricerca, guidata dalla biologa evolutiva Lilach Hadany dell’Università di Tel Aviv, ha utilizzato strumenti avanzati per registrare i suoni emessi da piante in diverse condizioni. I risultati sono sorprendenti: le piante sottoposte a stress possono produrre fino a 40 suoni all’ora, udibili a oltre un metro di distanza. Più il danno aumenta, maggiore è la frequenza e l’intensità di questi segnali.

Un meccanismo di comunicazione naturale?

Secondo gli scienziati, queste emissioni acustiche potrebbero rappresentare un modo per le piante di allertare l’ambiente circostante. Altre piante, o addirittura animali, potrebbero captare questi segnali e reagire in modo da favorire la sopravvivenza della specie. Gli stessi ricercatori hanno paragonato il fenomeno alla cavitazione, un processo che si verifica quando bolle d’aria si espandono e collassano nei vasi delle piante disidratate, generando suoni simili a crepitii.

Questa scoperta potrebbe rivoluzionare l’agricoltura: sensori sonori potrebbero rilevare segnali di stress delle piante, consentendo interventi tempestivi per evitare danni alle colture. L’interazione tra animali e piante, inoltre, è un campo di studio ancora poco esplorato, ma ricco di potenziale. È ipotizzabile che alcune specie, come le falene, utilizzino questi suoni per valutare lo stato di salute delle piante prima di deporre le loro uova.

Altri studi confermano la comunicazione sonora delle piante

Non è la prima volta che la scienza osserva questo fenomeno. Uno studio precedente ha rilevato che le piante emettono ultrasuoni tra i 20 e 100 kilohertz quando sottoposte a stress come la carenza d’acqua o il taglio degli steli. Questi suoni, impercettibili all’orecchio umano, possono essere captati da altri organismi fino a diversi metri di distanza.

Un’altra ricerca ha evidenziato che le piante, in condizioni di stress, emettono fino a 50 ultrasuoni all’ora. Questi suoni potrebbero servire a comunicare il loro stato alle piante vicine o ad attirare animali che possano aiutarle nella sopravvivenza.

Oltre ai suoni, le piante manifestano il loro stato attraverso fenomeni visibili come la guttazione. Questo processo si verifica quando l’umidità è elevata e la quantità d’acqua assorbita dalle radici supera quella traspirata dalle foglie, portando alla formazione di gocce simili a lacrime sui margini fogliari.

