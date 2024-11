L’asteroide che ha spazzato via i dinosauri ha inventato qualcosa di incredibile per le formiche

L’asteroide che sterminò i dinosauri 66 milioni di anni fa causò la diffusione di funghi che permisero alle formiche di sopravvivere in un ambiente privo di luce

Dopo l’impatto dell’asteroide che spazzò via i dinosauri e molte specie vegetali, un evento chiave aprì la strada a una nuova alleanza tra formiche e funghi. In un ambiente con scarsa luce, i funghi, che si nutrono di materia organica, divennero una fonte di cibo cruciale. Le polveri sollevate dall’impatto ostacolarono la fotosintesi delle piante, spianando la strada alla proliferazione dei funghi e favorendo lo sviluppo delle formiche coltivatrici di funghi.

L’impatto dell’asteroide avvenuto 66 milioni di anni fa portò a un drastico calo della luce solare, uccidendo gran parte della vegetazione e degli animali. I funghi, capaci di vivere in queste condizioni, trovarono terreno fertile. Gli scienziati hanno scoperto che proprio questa crescita dei funghi fornì l’opportunità alle formiche di avviare una collaborazione strategica: coltivarli come fonte di nutrimento. Questo legame tra formiche e funghi, noto come mutualismo, si dimostrò fondamentale per la sopravvivenza di entrambe le specie in tempi così critici. André Rodrigues, co-autore dello studio e professore presso l’Istituto di Bioscienze dell’Università Statale di San Paolo, in Brasile, spiega:

La comprensione dell’origine delle formiche coltivatrici di funghi era già piuttosto solida, ma mancava una cronologia precisa per questi microrganismi.

La nuova ricerca, pubblicata su Science, ha fornito il margine d’errore più ridotto mai ottenuto per l’emergere di questi funghi, originariamente considerati più recenti.

Analizzando i resti genetici di 475 specie di funghi coltivati da formiche in tutta l’America, i ricercatori si sono concentrati su elementi ultraconservati nei genomi fungini. Queste aree genetiche resistono al cambiamento durante l’evoluzione e rappresentano un collegamento diretto con gli antenati più antichi, come spiega il co-autore Pepijn Wilhelmus Kooij, ricercatore sostenuto da FAPESP:

Abbiamo studiato le regioni vicine a questi elementi, dove risiedono le differenze più recenti tra specie, riuscendo a tracciare una linea evolutiva piuttosto accurata.

Grazie a queste analisi, gli studiosi hanno individuato due linee distinte di funghi, derivanti da un antenato comune delle attuali formiche tagliafoglie, risalenti a 66 milioni di anni fa. Inoltre, è emersa una correlazione con i funghi corallo, coltivati dalle formiche circa 21 milioni di anni fa.

Un adattamento strategico all’era post-asteroide

Le formiche ancestrali, suggeriscono gli autori, vivevano a stretto contatto con i funghi, nutrendosi occasionalmente o coltivandoli nelle proprie colonie. Il mutualismo tra funghi e formiche divenne indispensabile dopo l’impatto dell’asteroide: i funghi necessitavano delle formiche per alimentarsi e riprodursi, mentre le formiche utilizzavano i funghi come fonte primaria di nutrimento. In epoca moderna, quattro diversi gruppi di formiche coltivano altrettanti tipi di funghi, influenzandone persino lo sviluppo per ottenere specifici nutrienti. Kooij sottolinea:

Quando coltiviamo i funghi in laboratorio, assumono la forma prevista di ife. Tuttavia, all’interno delle colonie, uno di questi tipi di ife si gonfia formando strutture simili a grappoli d’uva, ricchi di zuccheri. Ancora non sappiamo come le formiche riescano a farlo.

Con l’emergere delle savane circa 27 milioni di anni fa, la diversificazione ambientale offrì nuove possibilità evolutive sia alle formiche che ai funghi. Le formiche colonizzarono territori più ampi, evolvendosi in quella che oggi è conosciuta come la specie di tagliafoglie, favorendo così la diversificazione dei funghi. Quest’ultima capacità dei funghi di decomporre efficacemente la materia organica è ora oggetto di studi come potenziale metodo per degradare altri materiali, come la plastica.

Fonte: Science

