La Biosfera di Rajaji Raghati in India: un modello di conservazione privata e di ripristino ecologico

Circa un decennio fa, un imprenditore di Nuova Delhi, tale Jai Dhar Gupta, divenne un attivista per l'aria pulita. Il motivo principale? Gli fu diagnosticata l'asma bronchiale e così decise di diffondere la conoscenza della estrema necessità di garantire che le nostre città respirino meglio. Un percorso che lo ha portato a creare la prima Biosfera privata al mondo

Ha preso spunto da Avatar, il film cult di James Cameron, e si è fatto letteralmente ispirare dalla sua asma bronchiale: Jai Dhar Gupta, attivista indiano, ha così dato vita a una vera e propria “biosfera” di ben 13 ettari per trasformare una terra degradata in un ecosistema fiorente.

Siamo in India e qui Dhar Gupta sognava un posto come Pandora, il pianeta immaginario del film, un lussureggiante parco darwiniano dell’evoluzione vibrante di suoni e colori.

Nel 2021, scoprì un pezzo di terra incastonato tra il Rajaji National Park, la Tiger Reserve e il fiume Raghati, una distesa arida e degradata, afflitta da una grave erosione del suolo e da un grave squilibrio ecologico.

Era stato precedentemente appiattito, erodendo i contorni naturali e portando a una grave erosione del suolo. Inoltre, poiché sul terreno veniva praticata l’agroforestazione monocolturale con alberi di eucalipto non autoctoni, ciò deteriorava ulteriormente la salute dell’ecosistema, si legge su The Hindu.

Dopo aver acquisito il terreno, Gupta ha avviato un ambizioso progetto di restauro, rimuovendo le migliaia di alberi di eucalipto non autoctoni e gettando le basi per un ecosistema autoctono diversificato.

Una volta sradicati gli eucalipti, ha creato una banca dei semi e ha trovato la collaborazione con i parchi della biodiversità per far germogliare e coltivare alberelli di haldu, rohini, mala, saal, jamun, pangana, che sono stati poi piantati in tutta la biosfera.

Una biosfera è un microambiente. È una zona di vita. Abbiamo la riserva delle tigri accanto a noi e stiamo lavorando per creare un ambiente puro, coltivando solo ciò che la natura ha previsto per questa particolare area.

Risultati positivi e il potenziale futuro

Nonostante sia nelle sue fasi iniziali, la biosfera di Rajaji Raghati ha già visto un notevole successo. Oltre il 99% degli alberelli piantati sopravvive e cresce, grazie all’attenta selezione delle specie autoctone e alla creazione di un habitat favorevole. Questo successo ha portato a un aumento della biodiversità, con il ritorno di varie specie selvatiche nell’area. Inoltre, la piantumazione e il contorno strategici hanno ridotto significativamente l’erosione del suolo, migliorando la salute e la stabilità del suolo. La flora diversificata e le pratiche di agricoltura biologica hanno anche posto le basi per un efficace sequestro del carbonio, offrendo una potenziale soluzione alla mitigazione del cambiamento climatico.

La biosfera di Rajaji Raghati è non solo un semplice progetto di conservazione, ma anche la testimonianza concreta del potere trasformativo di una lungimirante gestione ambientale e delle pratiche sostenibili. In un Paese in cui la deforestazione rappresenta un problema ambientale urgente, i modelli privati della biosfera come Rajaji Raghati offrono un barlume di speranza, sottolineando anche l’importanza del coinvolgimento attivo della comunità e di pratiche sostenibili per preservare le nostre foreste.

E se questi modelli si replicassero altrove?

