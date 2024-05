Gigantesco “fiore cadavere” sboccia all’Università del Colorado dopo 8 anni: migliaia di persone si riversano per annusarlo

Il fiore cadavere della CSU fiorisce per la prima volta dopo otto anni, attirando migliaia di visitatori curiosi del suo odore unico.

Ci sono voluti otto anni perché il fiore cadavere dell’Università Statale del Colorado sbocciasse, ma l’attesa ne è valsa assolutamente la pena.

Più di 8.600 persone hanno visitato il campus della CSU durante il weekend del Memorial Day per ammirare e annusare Cosmo, un fiore cadavere che la responsabile delle strutture di crescita delle piante, Tammy Brenner, aveva portato da una conferenza nel 2016. Dopo giorni di attesa, il fiore ha finalmente iniziato a sbocciare sabato sera, emanando un odore nauseabondo che i visitatori hanno paragonato a tutto, da una “torta di Cheeto marcia” a carne in decomposizione.

Anche i ricercatori hanno partecipato, facendo di tutto, dal prelevare campioni al raccogliere semi, fino a misurare la qualità dell’aria dopo la fioritura.

Il fiore cadavere è una rarità straordinaria. Secondo l’ultimo censimento del Giardino Botanico degli Stati Uniti, ne esistono meno di mille esemplari in natura. Questa pianta può raggiungere un’altezza di tre metri e impiega circa dieci anni per fiorire, per poi appassire nel giro di pochi giorni. Nonostante ciò, il suo odore pungente attira rapidamente un gran numero di insetti impollinatori.

Numerosi giardini botanici e università, come la CSU, hanno iniziato a coltivare i fiori cadavere per preservarne il patrimonio genetico e studiare meglio come queste piante enigmatiche riescano a prosperare.

Tammy Brenner ha ricevuto Cosmo durante uno scambio di piante alla conferenza annuale dell’Associazione dei Curatori Educatori e Ricercatori di Serre. I “genitori” di Cosmo, Maudine e Woody, provengono entrambi dall’Università Statale dell’Ohio e sono “nati” il 24 maggio 2013.

Cosmo si trova nella serra delle Strutture per la Crescita delle Piante della CSU dal 2016, e questa è la sua prima fioritura in assoluto. Quando un fiore cadavere fiorisce, emette un odore pungente che è stato paragonato a quello della carne in decomposizione. Questo odore è più intenso nelle prime 12 ore dopo la fioritura, ma può essere percepito ancora per 24-48 ore.

Fonte: Università statale del Colorado

