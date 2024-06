È fiorito dopo anni il “fiore cadavere”: tantissimi in coda per ammirarlo (nonostante il suo odore nauseabondo)

Il fiore cadavere è fiorito nei giardini di Kew Gardens a Londra, con tantissime code di visitatori che si sono affollati per ammirarlo sfidando il suo odore ben poco piacevole

Dopo anni di attesa, l’Amorphophallus titanum, noto anche come “fiore cadavere” per il suo odore pungente, è finalmente fiorito nei giardini di Kew Gardens a Londra. Questa rara fioritura ha attirato l’attenzione di numerosi turisti e appassionati di piante esotiche, desiderosi di ammirare e annusare questa pianta unica.

Il “fiore cadavere”, descritto per la prima volta nel 1878 dal botanico italiano Odoardo Beccari, è famoso per il suo stelo alto circa 2 metri e il suo odore nauseabondo, paragonabile a quello della carne in decomposizione. Questo odore serve ad attrarre i suoi impollinatori, principalmente mosche e altri piccoli insetti.

Gli esperti spiegano che l’Amorphophallus titanum fiorisce in modo irregolare, ogni 7-9 anni, e la sua infiorescenza è la più grande del mondo, potendo raggiungere un’altezza di quasi 3 metri. Il fiore è in grado di riscaldarsi fino a 36,7 gradi Celsius, ingannando gli insetti che lo scambiano per una fonte di cibo.

Questi rimangono adesi al polline, contribuendo così alla riproduzione della pianta. Purtroppo, la fioritura dell’Amorphophallus titanum dura solo circa due giorni, rendendo questa occasione ancora più speciale per i visitatori.

It’s official, the Titan arum is in bloom! 💚

Known for it’s horrid smell, this large plant only blooms for 24-36 hours. Make sure you stop by the Gardens to take a look (or sniff).

Can’t make it this time? Keep an eye on our channels, as another Titan is set to bloom soon 👀 pic.twitter.com/tcdX6HhJTY

— Kew Gardens (@kewgardens) June 4, 2024