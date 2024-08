Meraviglia! A Londra è sbocciato due volte il “fiore cadavere” (amatissimo nonostante la sua puzza)

Il fiore Aro titano ha un odore molto sgradevole, ma la sua rarissima fioritura attira tantissimi curiosi: a Londra ne sono fioriti due

Il fiore noto come Aro titano, scientificamente chiamato Amorphophallus titanum, è celebre non solo per le sue dimensioni imponenti, ma anche per il suo odore particolarmente sgradevole. Ai Kew Gardens di Londra è avvenuto un evento eccezionale. Dopo la prima fioritura a giugno, ne è seguita una seconda a luglio di un’altra pianta.

La fioritura dell’aro titano è un evento raro e spettacolare che avviene solo una volta ogni sette anni circa. Per questo motivo due di seguito sono qualcosa di imperdibile e lo dimostra le tantissime persone che si sono messe in coda per ammirarla anche perché il tempo stringe per vedere questo spettacolo.

Dopo un giorno di apertura, durante il quale il fiore emette il suo odore caratteristico, la pianta infatti inizia a richiudersi e il fiore appassisce rapidamente. La rarità e l’impatto olfattivo dell’aro titano fanno sì che ogni sua apparizione sia considerata un evento botanico notevole e degno di essere osservato e studiato.

Surprise! Another Titan arum has begun to bloom 💚 Standing at 1.5 metres, this plant blooms for 24 hours every 7-12 years. So if you’re hoping to see the flower for yourself, hurry down soon. 📍 Princess of Wales Conservatory, open 10am – 4pm pic.twitter.com/82g256Mdi0 — Kew Gardens (@kewgardens) July 10, 2024

Perché puzza così tanto

Questo “fiore cadavere”, come viene ribattezzato, offre un’illuminante lezione su come la natura utilizzi strategie sorprendenti per la sopravvivenza. L’aro titano, originario delle foreste pluviali di Sumatra in Indonesia, può raggiungere altezze di oltre due metri e ha una struttura imponente. Il suo odore, descritto come simile a una carcassa in decomposizione, è il risultato di un sofisticato meccanismo evolutivo.

Questo odore sgradevole è fondamentale per l’impollinazione della pianta, attirando insetti specifici come scarafaggi e mosche, che sono attratti dai profumi della carne in decomposizione. Questi insetti svolgono un ruolo cruciale nell’impollinazione dell’aro titano, che richiede una impollinazione incrociata tra esemplari distanti.

Il motivo per cui il fiore emette un odore così forte è legato alla sua strategia riproduttiva. Durante il periodo di fioritura, l’aro titano si riscalda notevolmente, grazie a un processo simile alla combustione, che aumenta la diffusione del suo odore. Questo riscaldamento interno avviene grazie alla struttura a forma di camino del fiore, che permette al calore di salire verso l’esterno e contribuire a diffondere l’odore a distanza. Questo processo energeticamente costoso serve non solo ad attirare gli impollinatori, ma anche a simulare le condizioni di un ambiente in decomposizione, rendendolo ancor più allettante per gli insetti.

