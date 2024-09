Erik4, l’influencer da milioni di followers che promuove il verde in città (ma non è quello che ti immagini)

La piantina influencer ideata da Micidial, la content factory di Maccio Capatonda, sarà nelle principali piazze italiane nel weekend del 28-29 settembre nei banchetti dei volontari WWF per l’evento di Urban Nature 2024, la festa della Natura in città organizzata ogni anno dal WWF

Prime di film, passerelle, red carpet: sapete che la miglior influencer capace di salvare l’ambiente, che ha un successo planetario e milioni di follower è una piantina? Lei è Erik4, meglio nota come “erica”, la piantina influencer – appunto – nata da un’idea di Micidial, la content factory di Maccio Capatonda, e che sarà nelle principali piazze italiane nel weekend del 28-29 settembre nei banchetti dei volontari WWF per l’evento di Urban Nature 2024, la festa della Natura in città organizzata ogni anno dal WWF.

A Erik4 è dedicata anche una miniserie, sempre creata da Micidial, con la regia di Valerio Desirò e Luca Vecchi: tre episodi che ripercorrono in maniera ironica e provocatoria il percorso di content creator e influencer fatto di rapide ascese, eccessi e cadute altrettanto fragorose. E nel terzo e ultimo episodio è proprio Maccio ad apparire e a cercare di aiutare nella sua crisi di identità per poi invitare tutti a venire a conoscerla in piazza nei prossimi giorni.

Leggi anche: Maccio Capatonda ci strappa una risata (ma ha un messaggio molto serio per noi): “dovete assolutamente provare questo nuovo mezzo di trasporto”

La miniserie gioca con ironia sul controsenso che per far diventare “famose” le qualità positive della natura che rappresenta, Erica sia costretta a diventare protagonista di tutti i paradossi della nostra società: assorbire CO2 e rilasciare ossigeno, purificare gli ambienti, fare ombra non è abbastanza “cool”, “appiling” (come dicono a Milano) quanto vestirsi di eccessi.

Il messaggio di Erik4

Perché anche una piccola piantina come l’erica può aggiungere verde nelle nostre case e nelle nostre città. E aumentare il verde nelle aree urbane è un intervento necessario per migliorare la qualità di vita, la salute e la sicurezza dei cittadini. Una “soluzione basata sulla natura” facile e alla portata di tutti (Nature-based solution), che, come spiega il WWF, genera un effetto positivo nel contrastare questi fenomeni poiché la presenza di piante in città riduce le temperature, previene e contiene i danni causati da inondazioni, mitiga i nubifragi improvvisi (volgarmente detti “bombe d’acqua”) e contribuisce a ripulire e disinquinare l’aria, rimuovendo fino al 20% del particolato emesso dal traffico, dalle abitazioni e dalle industrie.

Cos’è Urban Nature

“Urban Nature” è la festa della Natura in città del WWF giunta alla sua VIII edizione, con centinaia di appuntamenti nelle piazze e nelle aree verdi urbane in tutta Italia. Quest’anno Urban Nature prevede anche la possibilità di acquistare una piantina di erica per sostenere tutte le azioni del WWF a tutela del verde urbano. Inoltre, è stato confermato il contest che ogni anno viene proposto alle scuole italiane.

QUI scopri tutte le iniziative di Urban Nature e le oltre 1.700 piazze dove trovare Erica.

La miniserie su Erik4 è fruibile anche su Youtube:

Qui il link al primo episodio

Qui il link al secondo episodio

Qui il link al terzo episodio

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: