Così hanno salvato le mangrovie dall’inquinamento da plastica (raccogliendo 150mila kg di rifiuti)

Le mangrovie in Indonesia sono a rischio a causa dell’inquinamento da plastica che le sommerge: per salvarle è entrato in azione anche l’esercito con barriere lungo le coste che intrappolano i rifiuti

L’Indonesia possiede la più vasta e diversificata foresta di mangrovie al mondo, estendendosi su circa 3,5 milioni di ettari, che rappresentano il 23% delle mangrovie globali. Questi ecosistemi sono fondamentali non solo per la protezione delle coste dall’erosione e dalle inondazioni, ma anche come serbatoi di carbonio cruciali per la mitigazione del cambiamento climatico.

A fronte della significativa perdita di queste foreste anche a causa dell’inquinamento da plastica, il governo indonesiano ha avviato vari progetti di conservazione e riabilitazione. Recentemente, l’esercito indonesiano ha lanciato un’iniziativa significativa coinvolgendo 100 persone per installare 30 barriere lungo le coste.

Queste barriere sono cruciali per prevenire l’erosione e favorire la sedimentazione, creando un ambiente stabile per la crescita delle mangrovie. Inoltre sono riuscite a fermare l’inquinamento da plastica, con più di 150.000 kg di rifiuti di plastica che sono stati rimossi. Questo progetto non solo mira a proteggere l’ecosistema costiero, ma anche a migliorare le condizioni di vita delle comunità locali che dipendono dalle risorse naturali delle mangrovie​.

Il progetto della Banca Mondiale

Nonostante gli sforzi di conservazione, la riabilitazione delle mangrovie in Indonesia deve affrontare varie sfide, tra cui la scelta di siti adeguati per la piantagione e la gestione delle risorse idriche. Il costo elevato della riabilitazione, che può variare da 1.640 a 3.900 dollari per ettaro, rappresenta un ostacolo significativo​​.

Tuttavia iniziative come quella dell’esercito indonesiano e progetti supportati dalla Banca Mondiale stanno dimostrando che investire nella protezione delle mangrovie può portare benefici tangibili, come l’aumento della produzione ittica e la protezione delle comunità costiere​.

La Banca Mondiale, attraverso il progetto “Mangroves for Coastal Resilience”, supporta gli ambiziosi obiettivi del governo indonesiano di restaurare 600.000 ettari di mangrovie entro il 2024. Questo progetto mira a migliorare la gestione delle mangrovie in quattro province prioritarie, sviluppando un modello integrato di conservazione e restauro che può essere replicato in tutto il paese. Inoltre il programma prevede il coinvolgimento delle comunità locali, fornendo loro nuove fonti di reddito e migliorando le loro condizioni di vita​.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: