Misterioso monolite appare nel deserto di Las Vegas: è mistero sulla sua origine

La polizia di Las Vegas ha pubblicato sui social le foto di un monolite riflettente trovato nel deserto di Las Vegas. Un avvistamento che ricorda i tanti fatti nel passato

Un misterioso monolite riflettente, simile a quello che aveva suscitato grande interesse nel 2020, è riapparso nel deserto di Las Vegas. Il Dipartimento di Polizia Metropolitana di Las Vegas ha condiviso due foto della lastra verticale di metallo, che sembra essere apparsa durante il fine settimana su un sentiero escursionistico vicino a Gass Peak, sul lato settentrionale dell’area di Las Vegas.

Le immagini mostrano la figura alta e geometrica riflettere il deserto roccioso, perfettamente allineata con l’orizzonte. Il dipartimento di polizia ha commentato ironicamente sul proprio account social:

MYSTERIOUS MONOLITH!

We see a lot of weird things when people go hiking like not being prepared for the weather, not bringing enough water… but check this out!

Over the weekend, @LVMPDSAR spotted this mysterious monolith near Gass Peak north of the valley. pic.twitter.com/YRsvhJIU5M

— LVMPD (@LVMPD) June 17, 2024