Violento tornado in Texas: abbattuti alberi e linee elettriche, almeno sette le vittime

Sette sono le vittime del tornado che si è abbattuto negli scorsi giorni nell'area di Houston, in Texas. E ben 800mila sono le persone rimaste senza elettricità. Per non parlare degli altri danni causati dal maltempo

L’area di Houston, nel sud-est del Texas, è stata colpita da un forte tornado che ha causato il crollo di diverse abitazioni, abbattuto alberi e linee elettriche. Sette le vittime accertate finora.

Secondo Janice Maldonado, meteorologo presso l’ufficio del National Weather Service Houston/Galveston, si tratta del tornado più forte mai verificatosi nell’area di Houston dopo l’uragano Alicia del 1983.

I was out & got caught in the “thunderstorm” aka “not a tornado”

yesterday. I felt like I was drowning running for cover because the rain was swirling around me.

I have power but my family in Houston & Katy doesn’t. It’s going to be a wild couple of days.

Stay Safe Houston pic.twitter.com/XqI3QoQxzC

— Benti (@FrankiB) May 17, 2024