Rischia di annegare pur di salvare cane e gatti, il salvataggio di questa donna a Valencia è la cosa più bella (e drammatica) che vedrai oggi

Le piogge torrenziali e le raffiche di vento causate da Dana che hanno colpito la Comunità Valenciana sono state particolarmente devastanti soprattutto nel Comune di Utiel, nell’interno della provincia di Valencia. In uno dei tanti video che girano sul web, si vede un pompiere che scende da un elicottero sospeso a un cavo per salvare una donna intrappolata assieme ai suoi cani ed ai suoi gatti

Le immagini che arrivano da Valencia sono terribili e angoscianti insieme, segno tangibile di quanto ogni giorno tutto il bacino del Mediterraneo sia ormai interessato da fenomeni devastanti. In queste ore, nella città spagnola (e anche la Spagna da mesi è piegata in due dalla siccità), la situazione è davvero drammatica, tra decine di morti e persone isolate nelle proprie abitazioni. E c’è chi tenta, nonostante tutto, di salvare i propri animali.

Già al momento, il bilancio rende la tempesta Dana il peggior disastro naturale nella storia recente del Paese e i video condivisi sui social rendono solo in minima parte l’idea della drammaticità di quelle strade sommerse in un mare di acqua color fango.

Il Governo spagnolo hA mobilitato, su richiesta della Generalitat Valenciana, l’Unità militare di emergenza (UME) per effettuare salvataggi aerei a causa della difficoltà di accesso via terra. E proprio in uno dei tanti video che girano in rete si vede un pompiere che scende da un elicottero sospeso a un cavo per salvare una donna rimasta imprigionata con cane e gatti.

Hemos conseguido que el helicóptero nos viera y rescatara a esta mujer en Utiel que se había quedado atrapada en su casa de madera con sus gatos y su perro. Increíble rescate. #DANA #Valencia @AytoDeUtiel @DGobiernoCV pic.twitter.com/M3sYnLcoYV — Javier Ballesteros (@JaviNakama_) October 29, 2024

Il video mostra un elicottero dei vigili del fuoco che localizza dall’alto una donna intrappolata e ricoperta fino al busto dall’acqua nel patio della sua casetta in legno. Un pompiere scende imbracato e si tuffa nell’acqua per raggiungere la donna con in braccio un cane e un trasportino con dentro i suoi gatti, su una “zattera” di fortuna in polistirolo. Subito l’uomo si aggancia alla donna con il cavo e sale sull’elicottero per completare il salvataggio.

Siamo riusciti a far arrivare l’elicottero per salvare questa donna a Utiel che era rimasta intrappolata nella sua casa di legno con i suoi gatti e il suo cane. Un salvataggio incredibile, ha postato l’utente Javier Ballesteros (@JaviNakama_) sul suo account X.

Un’immagine, ahinoi, non troppo distante da quelle che ci siamo abituati a vedere dagli ultimi tempi a questa parte, dall’Emilia Romagna al Bangladesh: cosa ha in comune con questa immagine qui di poche settimane per esempio? Ve lo spiego in una riga: la disperazione e il senso di frustrazione di qualcosa che noi stessi abbiamo provocato e che, con molta probabilità, siamo incapaci di fermare.

