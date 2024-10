Piogge torrenziali, fiumi in piena e allagamenti da Nord a Sud: è allerta in almeno 5 Regioni

Almeno altre cinque Regioni saranno interessate nelle prossime ore da piogge torrenziali, smottamenti e allagamenti

Dopo l’ondata di piogge torrenziali e allagamenti in Liguria (oggi le scuole si riaprono a Genova, mentre restano ancora chiuse in altri Comuni, come Recco e Rapallo), almeno altre cinque Regioni saranno interessate nelle prossime ore dagli ormai soliti rovesci quasi catastrofici.

È già il caso di Fiumicino, dove un albero nella zona nord a causa delle forti raffiche di vento, ma anche di Vicenza, dove si è previsto per il bacino idrografico del fiume Bacchiglione lo stato di preallarme (allerta arancione) sia per rischio idraulico sia per quello idrogeologico.

Qui sono sotto osservazione anche il fiume Retrone, i cui livelli sono cresciuti durante la notte. I due corsi d’acqua attraversano il centro storico della città e per loro è prevista la piena nelle prime ore del pomeriggio di oggi.

Più giù, un violento nubifragio ha interessato la bassa provincia di Livorno, tra Campiglia, Venturina e Suvereto. Nella notte sono caduti complessivamente 172 mm di pioggia, di cui almeno 120 mm in un’ora.

Sempre nel corso della notte, infine, il a Campiglia Marittima il fiume Cornia ha rotto gli argini sulla sponda opposta a quella del paese: l’acqua ha invaso terreni ma ha interessato anche pure abitazioni.

🔴 Maltempo: intervento dei Vigili del Fuoco a Campiglia Marittima per salvare 30 persone minacciate dall’innalzamento dell’acqua generato dalla rottura dell’argine del fiume Cornia Posted by L'Osservatore di Livorno on Friday, October 18, 2024

Nella notte era stata anche iniziata l’evacuazione di una rsa da parte dei vigili del fuoco poi rientrata.

