Eccezionale nevicata in Sudafrica: le impressionanti immagini di leoni, zebre e giraffe sotto i fiocchi di neve

Il Sudafrica come non lo hai mai visto (o quasi): coperto da una fitta nevicata che ha dato vita a scenari insoliti e mozzafiato postati sul web

Negli ultimi giorni, il Sudafrica ha assistito a un evento meteorologico eccezionale: una significativa ondata di freddo ha portato abbondanti nevicate in diverse regioni del paese. Questo fenomeno raro ha trasformato paesaggi solitamente caldi e secchi in scenari innevati, creando uno spettacolo unico e inaspettato.

La neve ha coperto principalmente le vette più alte del Western Cape, le zone elevate dell’Eastern Cape e il sud del Lesotho. Tuttavia è stato particolarmente sorprendente vedere i fiocchi di neve arrivare fino a Johannesburg, un evento che si era verificato solo sporadicamente nel 2023, nel 2012 e nel 1996.

In queste regioni, le nevicate hanno trasformato i paesaggi caratterizzati da temperature estreme in un ambiente di rara bellezza invernale. Durante questo fine settimana, le previsioni meteo indicano che le nevicate continueranno a intensificarsi, con accumuli che varieranno da leggeri a significativi in quattro province del Sudafrica.

Non sono mancati i disagi

Questo fenomeno non solo ha sorpreso i residenti, ma ha anche offerto una rara opportunità ai turisti di osservare animali selvatici come leoni, giraffe e zebre sotto un manto di neve. Le immagini condivise sui social media mostrano come i safari si siano trasformati in esperienze davvero insolite.

I turisti hanno documentato scene mozzafiato di fauna selvatica immersa nella neve, con elefanti e rinoceronti che si muovono con cautela in un ambiente insolito per loro. Questo spettacolo ha attirato l’attenzione e l’entusiasmo di molti, rendendo l’inverno sudafricano un’attrazione turistica senza precedenti.

Il Sudafrica vive il suo inverno da giugno ad agosto, ma la neve è un evento raro e generalmente limitato alle aree montuose interne. Nonostante abbia provocato anche parecchi disagi ai residenti, con circa 15.000 persone sfollate, questa nevicata ha offerto una visione affascinante e unica della bellezza invernale africana.

