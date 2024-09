Migliaia di sfollati, frane e fiumi esondati: torna l’incubo alluvione in Emilia Romagna

Allerta rossa in Emilia Romagna: alluvione a Faenza, scuole chiuse, frane a Bologna e treni cancellati. Torna l'incubo per una Regione già devastata pochi mesi fa

Se si cerca “alluvione Emilia Romagna” ancora si ripresentano le immagini del maggio 2023, quando case, negozi, campi coltivati, tutto ma proprio tutto fu sommerso da centinaia di migliaia di metri cubi di acqua e fango. Oggi le immagini sono le stesse, più potenti, più terribili.

L’Emilia Romagna è messa infatti di nuovo in ginocchio: le zone più colpite sono quelle di Faenza, con la piena del fiume Lemone, e quella del bolognese, dove oltre 1000 persone sono state evacuate, tra frane e smottamenti. Le scuole sono chiuse in tutta la Regione.

Secondo il comunicato di Emilia-Romagna meteo, nelle ultime 24 ore sono caduti “268 mm di pioggia a San Cassiano sul Lamone, 241 mm a Casola Valsenio, 220 mm a Trebbio”.

La notte è stata ovviamente molto complicata a Faenza con l’attesa per il transito delle piene del fiume Lamone e del fiume Marzeno, fiume di carattere torrentizio che scende da Modigliana.

Quanto al Lamone, ci sono stati due fenomeni di esondazione nella campagna tra Faenza e Ravenna in località Salvino e Pieve Cesato. Il fiume Marzeno è esondato sul lato destro e ha coinvolto il quartiere di Via Cimatti che abbiamo chiamato la zona rossa fin dalla prima alluvione – spiega il sindaco di Faenza, Massimo Isola. Si tratta di un quartiere che è stato coinvolto da un metro e mezzo-due metri d’acqua nel quale siamo dovuti intervenire con i Vigili del Fuoco per evacuare una decina di persone.

Anche a Modigliana, nel Cesenate, si contano i danni dopo la piena straordinaria superiore all’ondata di maggio 2023 che ha comportato l’allagamento di diverse zone del paese e danneggiato un’area industriale. Ora si verificano i danni subiti dalla rete delle infrastrutture.

Inoltre, anche nel Bolognese sono stati necessari gli interventi dei vigili del fuoco. Ieri sera una frana ha quasi raggiunto una abitazione a Castel del Rio e due nuclei familiari sono stati evacuati.

Sospese cinque linee ferroviarie in Emilia Romagna

Sono cinque le linee ferroviarie che in Emilia-Romagna, dalla mezzanotte con il superamento dei livelli di soglia di alcuni fiumi, hanno sospeso la circolazione. Interessate la Bologna – Rimini fra Faenza e Forlì; la Ferrara-Ravenna-Rimini tra Argenta e Ravenna; la Ravenna-Bologna, via Lugo fra Lugo e Russi; la Ravenna-Bologna, via Granarolo fra Granarolo e Russi e la Faentina fra Faenza e Marradi.

