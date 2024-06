L’anticiclone africano si rafforza sull’Italia, portando a picchi di oltre 40°C: ecco le città più colpite dal caldo afoso

L'anticiclone africano Minosse ci farà entrare nel vivo di questa estate che si prospetta rovente: a partire dalla prossima settimana sono attese temperature oltre i 40°C

Il caldo sperimentato in questi ultimi giorni, dopo una parentesi di piogge e grandinate, è solo un assaggio. Nella seconda metà di giugno l’anticiclone africano – ribattezzato Minosse – andrà a rafforzarsi, facendo salire di parecchio le temperature, con circa 8°C in più rispetto alla media del periodo.

In alcune aree dello Stivale, in particolare in quelle più interne del Centro-Sud e nelle isole, i termometri potrebbero superare i 40°C. Vediamo nel dettaglio dove si farà sentire di più l’ondata di caldo afoso.

Le città dove l’ondata di calore sarà più intensa

Le temperature saliranno già a partire dal fine settimana, ma da martedi in poi si raggiungeranno i picchi, in particolare in Sicilia, Puglia e Sardegna, dove non sono escluse massime fino a 42°C.

Tra mercoledì 19 e giovedì 20 sono attesi 36°C a Foggia e Benevento e in città come Roma, Catania, Firenze, Terni e Napoli le massime potranno toccare anche i 38/40°C.

Anche le Regioni settentrionali saranno interessate dall’incremento delle temperature, seppure con valori massimi più contenuti, fino a circa 35°C. L’ondata di caldo africano sarà accompagnata anche da venti di Scirocco, a rendere l’aria più irrespirabile e trasporteranno verso l’Italia la sabbia proveniente dal Sahara.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonti: Meteo Giuliacci/Il Meteo.it

Leggi anche: