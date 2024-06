In arrivo Minosse, ecco dove sono previste temperature fino a 40 gradi e sabbia dal Sahara

L'anticiclone africano Minosse porterà un'intensa ondata di caldo sull'Italia, con temperature che potranno superare i 40°C in alcune città. In aggiunta, è attesa la presenza di sabbia sahariana che colorerà di giallo il cielo in alcune zone del Paese

Se vi stavate godendo questi ultimi giorni di primavera con temperature non ancora troppo calde, la “pacchia” sembra essere finita. Un forte anticiclone di origine subtropicale, soprannominato Minosse, sta per arrivare nell’area centrale del Mediterraneo (quindi anche in Italia), portando con sé un’ondata di caldo eccezionale oltre che abbondante sabbia proveniente dal Sahara.

Ciò significa che i termometri potrebbero superare addirittura i 40° in alcune zone della Sardegna, mentre Roma si prepara a toccare i 39°C. Si tratta ovviamente di valori ben al di sopra delle medie stagionali.

Insomma, quella che ci aspetta è un’esplosione di calore inaspettata per giugno. Le località dove farà più caldo a causa di Minosse includono:

Cagliari: con picchi fino a 44°C nelle zone interne

Benevento e Taranto: con massime di 41°C

Agrigento, Caserta, Foggia, Macerata, Siracusa e Terni: con temperature fino a 40°C

Ascoli Piceno, Catania, Fermo, Frosinone, Matera e Ragusa: con temperature tra 38°C e 39°C

Secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici del Meteo.it, l’anticiclone Minosse raggiungerà la sua massima intensità tra mercoledì 19 e venerdì 21 giugno, con temperature che potrebbero superare di ben 12 gradi le normali per questo periodo dell’anno.

Le giornate di caldo estremo che ci aspettano saranno mitigate solo parzialmente da temporali che si prevede colpiranno soprattutto le regioni settentrionali del Paese.

Come già preannunciavamo, ci aspettano non solo temperature molto elevate, ma anche una presenza significativa di sabbia sahariana. Gli esperti segnalano che venti di Scirocco, provenienti dall’Africa settentrionale, favoriranno il trasporto di particelle sottili di sabbia attraverso il Mediterraneo, rendendo il cielo di alcune regioni di un colore giallastro.

Questo fenomeno sarà particolarmente evidente in Sicilia, dove si prevede che le concentrazioni di polvere sahariana raggiungeranno picchi significativi.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonti: Meteo Giuliacci/ ilMeteo.it

Ti potrebbe interessare anche: