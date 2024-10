Devastanti inondazioni a Valencia: almeno 50 i morti, auto trascinate via dall’acqua e strade come fiumi

445,4 litri di pioggia per metro quadrato: valori senza precedenti che hanno portato a inondazioni devastanti nella regione di Valencia. La conta dei morti è di almeno 50, ma i numeri sono ancora approssimativi e destinati al rialzo

La regione di Valencia, in Spagna, è stata colpita da intense piogge torrenziali che hanno causato devastanti inondazioni, provocando almeno 50 morti e molti dispersi ma le stime sono ancora approssimative. La situazione è drammatica, con numerose persone rimaste intrappolate nelle loro auto o isolate nelle proprie abitazioni a causa dell’acqua che ha trasformato le strade in veri e propri fiumi.

Le autorità stanno procedendo con il recupero dei corpi delle vittime e hanno messo a disposizione un numero di emergenza per segnalare i dispersi, offrendo supporto alle famiglie che cercano notizie sui propri cari. Il presidente della Comunità Valenciana, Carlos Mazon, ha confermato ai media che i soccorritori hanno già recuperato diversi corpi nelle zone più colpite.

🚨La @Generalitat activa un teléfono para la atención de familiares de las personas desaparecidas. 📲El teléfono es: 900 365 112 ❌ Reserva este teléfono únicamente para dar información sobre aquel familiar con el que no puedes contactar 👉Para emergencia sigue llamando al… — Emergències 112CV (@GVA112) October 30, 2024

Anche il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha espresso preoccupazione per la gravità dell’evento e ha esortato i cittadini a seguire le direttive delle autorità e a limitare i propri spostamenti per garantire la sicurezza.

Reiteramos la importancia de NO hacer desplazamientos por carretera, tanto en la provincia de Valencia como en Castellón. Está activado el teléfono para atención a familiares de desaparecidos, es: 900 365 112. Para urgencias el 112, no está colapsado. Gracias. pic.twitter.com/VEb8PXQFFZ — Carlos Mazón (@carlos_mazon_) October 30, 2024

Uno degli eventi meteo più intensi mai registrati nella regione

L’alluvione non ha risparmiato nessuno: nella città di Letur, nella provincia di Albacete, video diffusi sui social mostrano scene drammatiche, con auto trascinate dalla forza dell’acqua lungo le strade. Anche nella città di Utiel, il sindaco Ricardo Gabaldón ha riferito che diverse persone sono rimaste bloccate nelle loro case, poiché la forza dell’acqua ha reso impossibile muoversi in sicurezza.

(15:20 h) 📹Imágenes que muestran la situación en la que se encuentra en estos momentos el barrio La Fuente en Utiel. ➡️Se acaba de establecer la situación 2 por lluvias del Plan Especial de Inundaciones en la comarca de la Plana de Utiel-Requena. ➡️Se ha cursado la solicitud… pic.twitter.com/UhHiQjFYdc — Emergències 112CV (@GVA112) October 29, 2024

Tutto questo ha avuto un forte impatto anche sui trasporti: vari voli destinati all’aeroporto di Valencia sono stati dirottati o cancellati, mentre il servizio ferroviario è stato sospeso fino a miglioramento delle condizioni meteorologiche. In Andalusia, un treno con 276 passeggeri è deragliato, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Le autorità locali hanno disposto la chiusura di tutte le scuole a Valencia, insieme ai parchi e agli eventi sportivi, per tutelare i cittadini da ulteriori pericoli.

📲Desde el inicio del #temporaldeLevante #Dana ayer hasta esta tarde se han recibido medio millar de llamadas al teléfono de emergencias 112. 📹Imágenes de la dimensión del temporal en muchas zonas de la comarca Utiel-Requena, donde la fuerza del agua ha arrastrado a su paso… pic.twitter.com/cN4uBt9egy — Emergències 112CV (@GVA112) October 29, 2024

L’alluvione ha rappresentato uno degli eventi meteo più intensi mai registrati nella regione, mostrandoci ancora una volta la portata dei cambiamenti climatici. Nelle ultime 24 ore, infatti, a Valencia sono caduti 445,4 litri di pioggia per metro quadrato, un valore senza precedenti dal 1966, quando si raggiunsero 520 litri a Tavernes de la Val.

Secondo il servizio meteorologico spagnolo, l’ondata di maltempo potrebbe persistere fino a domani, complicando le operazioni delle squadre di soccorso che stanno lavorando instancabilmente per prestare aiuto ai cittadini colpiti e ripristinare la viabilità nelle aree isolate.

29/10 17:00 #AEMET actualiza #FMA en C. Valenciana. Activos HOY y MAÑANA. Nivel máx rojo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 17:00 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/AYiOumkZrs https://t.co/1bqM5hv3j2 — AEMET (@AEMET_Esp) October 29, 2024

