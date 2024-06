Vi portiamo dritti nell’inferno di un’ondata di caldo mortale: cosa sta succedendo in India

L’India è nella morsa delle temperature più elevate di sempre, con almeno 77 persone che sono decedute negli ultimi 10 giorni a causa degli effetti dei cambiamenti climatici

Un’ondata di caldo estremo sta colpendo l’India e ha causato la morte di almeno 77 persone negli ultimi dieci giorni, inclusi numerosi addetti ai seggi elettorali, proprio mentre si concludevano le più grandi elezioni generali del mondo.

Le temperature hanno raggiunto livelli record, con una parte della capitale Delhi che ha toccato i 49,9 gradi Celsius, la più alta mai registrata in India. Questo caldo torrido ha coinciso con le elezioni di sei settimane che hanno visto una partecipazione massiccia degli elettori, nonostante le condizioni climatiche avverse.

In Uttar Pradesh, lo stato più popoloso dell’India, 33 addetti ai seggi sono morti in un solo giorno. Le loro famiglie riceveranno un risarcimento di 18.000 dollari ciascuna, secondo quanto dichiarato dal capo dell’ufficio elettorale dello stato, Navdeep Rinwa. Nonostante le misure di sicurezza, come distributori d’acqua e nebulizzatori, l’affluenza ai seggi è stata bassa in alcune aree a causa del caldo insopportabile.

L’India è tra i Paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici

Come detto, nonostante le difficoltà, circa 642 milioni di persone hanno partecipato alle elezioni, il numero più alto di sempre. Il primo ministro Narendra Modi sembra destinato a ottenere un terzo mandato consecutivo. Tuttavia l’evento elettorale è stato segnato da tragiche perdite umane, mettendo in luce l’urgenza di affrontare la crisi climatica che ha reso queste ondate di caldo più frequenti e intense.

Gli esperti avvertono che queste condizioni estreme diventeranno sempre più comuni, mettendo a dura prova la capacità dell’India di adattarsi. Secondo l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), l’India è tra i Paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici, con gravi implicazioni per il suo sviluppo economico e sociale.

L’India deve dunque prepararsi al meglio per gestire le future ondate di caldo e migliorare le infrastrutture per proteggere i suoi cittadini. Mentre le piogge potrebbero temporaneamente alleviare il caldo, soluzioni a lungo termine sono essenziali per prevenire ulteriori tragedie e garantire la sicurezza e il benessere della popolazione.

