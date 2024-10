Alluvione in Emilia Romagna: nella notte il fiume Lamone è di nuovo esondato

Il Lamone ha aperto una falla a Traversara, frazione di Bagnocavallo, nello stesso punto dello scorso 19 settembre, quando il paese fu completamente allagato. L'acqua ha invaso i campi e i cittadini sono stati evacuati

Non c’è pace per l’Emilia-Romagna, dove torna la paura – e lo sconcerto – per il fiume Lamone che è nuovamente esondato, nella notte appena trascorsa, a Traversara di Bagnacavallo.

Il bello è che è accaduto nello stesso punto dello scorso 19 settembre (e ancora l’anno scorso), quando tutta la frazione finì sott’acqua.

Leggi anche: Nella giornata mondiale dei fiumi l’Europa, Italia compresa, è devastata dalle alluvioni

Anche stavolta l’acqua, secondo quanto rende noto l’amministrazione comunale, ha invaso i campi.

⚠️ ALLERTA METEO: AGGIORNAMENTO VENERDÌ 4 OTTOBRE ORE 8.15 È appena stata emessa un’ordinanza che oltre alle zone già… Posted by Comune di Bagnacavallo on Thursday, October 3, 2024

Tutta la zona era stata evacuata per precauzione già dal pomeriggio di ieri e oggi si aggiungono anche quelle di Villanova a rischio esondazione del reticolo secondario, con particolare riferimento alle vie Aguta, Cogollo, Cocchi, Longanesi, Viazza Vecchia e Viazza Nuova e le traverse limitrofe.

Ennesimo intoppo, quindi, per una Regione che non trova pace e dove probabilmente, come un po’ in tutto il Paese, si pensa a gestire i corsi d’acqua con interventi di manutenzione inadeguati e all’occorrenza. Ancora c’è la cultura di interviene a seguito di un’emergenza, senza mai mettere in conto un definitivo piano di prevenzione e pianificazione.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: