Mediterraneo mai così caldo! Raggiunto nuovo preoccupante record di temperatura

Con i 28,9 ºC raggiunti il 15 agosto 2024, il Mediterraneo ha superato il record di 28,71 ºC registrato il 24 luglio 2023. Naturalmente è una pessima notizia!

Il Mediterraneo continua a battere record, ma non è una buona notizia. Il 15 agosto, sulla costa egiziana a El-Arish, ha raggiunto la temperatura massima di 31,96 ºC.

E nella stessa data la temperatura superficiale media giornaliera ha raggiunto i 28,9 ºC, superando il record di 28,71 ºC registrato il 24 luglio 2023. Si tratta del valore più alto mai registrato dal 1982.

The maximum temperature on August 15 was attained on the Egyptian coast at El-Arish (31.96ºC). This value should be taken with care thus CNR MED (https://t.co/ta5JODM9Os) product is a Near Real Time product.@ICATMAR1 @ICMCSIC

