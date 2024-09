Quando la marea di questo fiume si ritira, lascia dietro di sé uno spettacolo unico al mondo

Dopo la bassa marea, la foce del fiume Qiantang diventa un “Albero della Terra” con spettacolari incisioni nel terreno simili alle radici e ai rami di un albero

Nella provincia cinese dello Zhejiang, presso la foce del fiume Qiantang, si manifesta uno straordinario fenomeno naturale conosciuto come “Albero della Terra” o “albero della marea”. Questo spettacolo prende vita dopo la bassa marea, quando il flusso e riflusso delle acque lascia visibili delle incisioni nel terreno simili alle radici e ai rami di un albero.

Questi canali e burroni, scolpiti dal costante movimento delle maree, formano un paesaggio suggestivo che attira l’attenzione di molti visitatori. Tutto ciò nasce dal fatto che il fiume Qiantang è noto a livello mondiale per ospitare la marea fluviale più alta del pianeta.

Durante il fenomeno, le acque possono raggiungere un’altezza di circa 9 metri, anche se il record appartiene alla baia di Fundy, in Canada, dove le maree toccano mediamente i 17 metri. Ogni anno, soprattutto durante la luna piena o la luna nuova, la marea del Qiantang, detta anche “Drago d’Argento”, attira migliaia di turisti.

Da cosa è dovuto questo fenomeno spettacolare

Uno dei momenti più attesi è l’evento che si svolge il 18° giorno dell’ottavo mese lunare, in coincidenza con il Festival di Metà Autunno. In questo periodo, le onde della marea si infrangono con violenza sulle rive, regalando uno spettacolo unico.

L’origine di questo fenomeno si deve a vari fattori. In particolare, la forma a imbuto della foce del Qiantang e l’inclinazione del fondale amplificano l’impatto della marea, che si scontra con la corrente naturale del fiume. Il risultato è un innalzamento spettacolare delle acque che, quando si ritirano, lasciano il sorprendente profilo dell’”Albero della Terra” nei sedimenti costieri.

Questo fenomeno naturale, oltre a impressionare per la sua forza, affascina per la bellezza estetica che lascia dietro di sé, regalando alla foce del Qiantang un panorama mozzafiato che ovviamente negli anni è diventato virale sui social e famoso in tutto il mondo.

