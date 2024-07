L’inciviltà colpisce ancora in Sardegna: in 15 sbarcano su un’isola protetta de La Maddalena con ombrelloni e tavoli 

Invasione barbarica in Sardegna: un gruppo di turisti è sbarcato su un'isola protetta dell'arcipelago de La Maddalena con tanto di ombrelloni, tavoli, giochi e casse frigo

All’inciviltà non c’è mai fine. Ancora una volta la splendida Sardegna è stata protagonista di un episodio che lascia con l’amaro in bocca. Un gruppo di circa 15 persone ha invaso l’isola di Soffi, nell’arcipelago de La Maddalena, un’area protetta incontaminata dove è vietato approdare. Noncuranti delle restrizioni, i turisti stranieri si sono avvicinati alla costa con uno yacht, sbarcando con un gommone su cui hanno trasportato praticamente di tutto: ombrelloni, lettini, tavoli e persino casse frigo e giochi per i bambini.

ZONA ROSSA💢💢QUESTO È OGGI MI DOMANDO" MA CHI HA IL COMPITO DI VIGILARE?:"…🫤🫤🫤Agenti 0010 programma Tv Catalan TVGiampaolo Barceloneta DueGiampaolo BarcelonetaSoffi e Mortorio, le isole più grandi tra le isole minori, infatti, sono proprio di fronte a Liscia Ruia, Cala di Volpe, le località chic della Costa Smeralda che d'estate ospita i grandi yachts di vip e ricconi. Ma sono zona rossa, quindi off limits da quando sono in vigore le restrizioni del parco istituito nel 1994 Posted by Giampaolo Barceloneta on Sunday, July 14, 2024

Una vera e propria invasione barbarica in una zona sottoposta a massima tutela in cui gli ingressi sono limitati e permessi solo se si è accompagnati da una guida ambientale proprio per tutelare il delicato e prezioso ecosistema, in cui nidificano anche specie come il falco pellegrino e il gabbiano corso.

La scena, diventata virale e oggetto di polemiche, è stata ripresa da Giampaolo Barceloneta, giornalista del programma tv «Agenti 0010», che ha poi diffuso le immagini e segnalato l’accaduto alla Capitaneria di Porto. Inevitabile farsi le domande: ma non c’è nessuno che vigila per fermare gli incivili? I cartelli con i divieti sono ben visibili?

Per la Sardegna, le cui spiagge vengono anche puntualmente saccheggiate da turisti che portano via sabbia e conchiglie, non c’è pace. Soltanto un mese fa vi abbiamo raccontato della guida turistica che è sbarcata sull’iconica spiaggia sarda rosa di Budelli, violando lo storico divieto di accesso per un pugno di like sui social.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Giampaolo Barceloneta/Facebook

Leggi anche: