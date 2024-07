Questa startup usa la lenticchia d’acqua contro l’inquinamento dei fiumi (e funziona!)

La lenticchia d’acqua per trattare le acque reflue e ripristinare fiumi e corsi d’acqua: il potenziale della fitodepurazione messo in pratica dalla Lemnion Green Solutions

Lemnion Green Solutions, una startup innovativa fondata da Prasanna Jogdeo e Pooja Tendulkar, sfrutta il potenziale della lenticchia d’acqua per il trattamento delle acque reflue e il ripristino ecologico di fiumi e corsi d’acqua.

La lenticchia d’acqua, una pianta galleggiante molto piccola ma altamente efficace, si è rivelata un alleato prezioso per affrontare l’inquinamento idrico grazie alla sua capacità di assorbire nutrienti e contaminanti dalle acque.

Il dottor Jogdeo, dopo aver studiato le lenticchie d’acqua durante il suo master nel Regno Unito, ha riconosciuto il loro potenziale per la fitodepurazione, un processo che utilizza piante e microbi per depurare le acque.

Tornato in India, ha collaborato con Tendulkar per avviare Lemnion Green Solutions nel 2018, con l’obiettivo di implementare sistemi ecologici per il trattamento delle acque e il ringiovanimento dei corpi idrici.

Il restauro del fiume Kamandalu nel Maharashtra

L’azienda offre soluzioni diverse per trattare le acque reflue, da impianti di piccola capacità per abitazioni a sistemi più complessi per grandi volumi di acqua. Le lenticchie d’acqua vengono utilizzate in questi sistemi per migliorare la qualità dell’acqua grazie alla loro crescita rapida e alla capacità di accumulare sostanze nutritive.

I risultati sono tangibili: i progetti di Lemnion hanno restituito vita a fiumi inquinati, ripristinando l’ecosistema acquatico e migliorando la qualità dell’acqua. Un esempio significativo è il restauro del fiume Kamandalu nel Maharashtra, dove la startup ha affrontato sfide come rifiuti solidi e inquinamento industriale.

L’intervento ha incluso la rimozione dei rifiuti, la stabilizzazione delle sponde e l’installazione di sistemi naturali per trattare le acque reflue, con risultati positivi per l’ecosistema locale e la comunità circostante.

Sebbene le soluzioni di Lemnion abbiano dimostrato di essere efficaci, la loro scalabilità dipende dalla gestione e dalla collaborazione tra diversi settori. Il successo a lungo termine richiede un impegno continuo nella manutenzione e nella sensibilizzazione della comunità.

Fonte: Lemnion

