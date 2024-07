Queste sono le 50 aziende più sostenibili del mondo nel 2024 secondo il Time (3 sono italiane)

Le 50 aziende più sostenibili del mondo nel 2024 secondo TIME e Statista, con Moncler, Enel e Prysmian Group tra le eccellenze italiane

TIME e Statista hanno pubblicato la lista delle aziende più sostenibili del mondo nel 2024, valutando le loro iniziative ecologiche e i risultati raggiunti. Tra le prime 50 aziende, spiccano tre italiane: Moncler, Enel e Prysmian Group, dimostrando l’impegno verso l’ambiente sostenibilità ambientale.

Per arrivare a questa classifica si è seguito una metodologia rigorosa per valutare le aziende più sostenibili del 2024. La valutazione si basa su criteri come l’adesione ai programmi climatici rispettati, inclusa l’iniziativa Science Based Targets (SBTi), i punteggi CDP (Carbon Disclosure Project), le emissioni Scope 1 e 2, la riduzione delle emissioni negli anni più recenti e la percentuale di energia rinnovabile utilizzata. Le aziende che hanno integrato la sostenibilità nel loro modello di business sono state particolarmente apprezzate.

Vince su tutti Schneider Electric, con sede in Francia, che è al primo posto grazie ai suoi ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni e al supporto fornito ai clienti per migliorare l’efficienza energetica. L’azienda ha ottenuto un punteggio climatico “A” dal CDP per 12 anni consecutivi.

Moncler, Enel e Prysmian Group

Ma vediamo ora quali sono le eccellenze italiane nella sostenibilità secondo TIME e Statista. Al terzo posto abbiamo Moncler, famosa casa di moda italiana. Questa posizione la dobbiamo all’uso di materiali riciclati e all’impegno nel riciclare oltre l’80% degli scarti di nylon nel 2023.

L’azienda utilizza energia rinnovabile al 100% nei suoi uffici, negozi, fabbriche e centri logistici. Remo Ruffini, presidente e CEO di Moncler S.p.A, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo, pur riconoscendo che c’è ancora molto da fare.

Al 36° posto abbiamo Enel, leader nel settore energetico, un altro esempio di eccellenza italiana nella sostenibilità. L’azienda ha implementato numerose iniziative per ridurre le emissioni e promuovere l’uso di energie rinnovabili e questo l’ha fatta entrare nella top50.

Prysmian Group, operante nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni, è al 42° posto. L’azienda si distingue per le sue pratiche sostenibili e per l’impegno a ridurre l’impatto ambientale della sua produzione.

La classifica delle 50 aziende più sostenibili del mondo

Di seguito la classifica delle prime 50 aziende più sostenibili del mondo nel 2024 secondo il Time, con relativi punteggi:

Schneider Electric (Francia) – IT, Tech & Software – 88.86 NEC Corp (Giappone) – IT, Tech & Software – 85.71 Moncler (Italia) – Retail, Wholesale & Consumer Goods – 85.66 Brambles (Australia) – Transportation, Logistics & Aviation – 82.98 Illumina (Stati Uniti) – Chemicals, Drugs & Biotechnology – 82.63 SGS (Svizzera) – Professional Services & Consulting – 81.96 Sanofi (Francia) – Chemicals, Drugs & Biotechnology – 81.22 NRI (Giappone) – Professional Services & Consulting – 81.03 Telefónica (Spagna) – Telecommunication – 81.02 Cigna (Stati Uniti) – Banking, Insurance & Financial Services – 80.52 Siemens (Germania) – Engineering – 80.52 Cellnex (Spagna) – Telecommunication – 80.05 Mastercard (Stati Uniti) – Banking, Insurance & Financial Services – 79.83 Stantec (Canada) – Professional Services & Consulting – 79.63 SAP (Germania) – IT, Tech & Software – 79.58 Paypal (Stati Uniti) – Banking, Insurance & Financial Services – 78.75 Novartis (Svizzera) – Chemicals, Drugs & Biotechnology – 78.69 Sonova (Svizzera) – Healthcare & Life Sciences – 78.56 Agilent (Stati Uniti) – Manufacturing & Industrial Production – 78.48 HP (Stati Uniti) – Electronics, Hardware & Equipment – 78.16 Telus (Canada) – Telecommunication – 77.99 Lojas Renner (Brasile) – Retail, Wholesale & Consumer Goods – 77.80 Covivio (Francia) – Facility, Real Estate & Construction – 77.33 Delta Electronics (Taiwan) – Electronics, Hardware & Equipment – 77.18 Inditex (Spagna) – Retail, Wholesale & Consumer Goods – 76.81 Moody’s (Stati Uniti) – Banking, Insurance & Financial Services – 76.77 Novo Nordisk (Danimarca) – Chemicals, Drugs & Biotechnology – 76.63 Merck & Co., Inc. (Stati Uniti) – Chemicals, Drugs & Biotechnology – 76.62 Hitachi (Giappone) – Conglomerate – 76.60 Biogen (Stati Uniti) – Chemicals, Drugs & Biotechnology – 76.38 SoftBank (Giappone) – Banking, Insurance & Financial Services – 76.37 CBRE (Stati Uniti) – Facility, Real Estate & Construction – 76.22 GEA Group (Germania) – Manufacturing & Industrial Production – 76.22 McKinsey (Stati Uniti) – Professional Services & Consulting – 76.20 Nasdaq (Stati Uniti) – Banking, Insurance & Financial Services – 76.15 Enel (Italia) – Energy & Utilities – 76.13 Tele2 (Svezia) – Telecommunication – 76.13 Advantest (Giappone) – Electronics, Hardware & Equipment – 76.07 Capgemini (Francia) – IT, Tech & Software – 75.99 Snap (Stati Uniti) – IT, Tech & Software – 75.95 Storebrand (Norvegia) – Banking, Insurance & Financial Services – 75.82 Prysmian Group (Italia) – Manufacturing & Industrial Production – 75.76 New World Development (Hong Kong) – Facility, Real Estate & Construction – 75.72 Beko (Turchia) – Manufacturing & Industrial Production – 75.68 Red Eléctrica (Spagna) – Energy & Utilities – 75.63 City Developments (Singapore) – Facility, Real Estate & Construction – 75.50 Adobe (Stati Uniti) – IT, Tech & Software – 75.33 Deutsche Telekom (Germania) – Telecommunication – 75.08 Best Buy (Stati Uniti) – Retail, Wholesale & Consumer Goods – 75.03 Fujitsu (Giappone) – IT, Tech & Software – 75.00

Fonte: TIME

