Lanciano bottiglie di birra in mare dal gommone e si filmano: ennesimo scempio all’Isola delle Femmine

Ormai episodi come questi sono all’ordine del giorno, tutti per un po’ di visibilità sui social: un gruppo di persone si è filmato mentre lanciava bottiglie di vetro in mare all’Isola delle Femmine

Siamo di nuovo di fronte all’ennesimo episodio di inquinamento marino senza ritegno, tutto per un po’ di “divertimento” e per un pugno di like. Un gruppo di persone, a bordo di un gommone al largo dell’Isola delle Femmine, si è filmato mentre lanciava bottiglie di vetro in mare, suscitando sdegno e indignazione.

Il video, diventato virale sui social media, mostra i turisti sbarazzarsi delle bottiglie di birra vuote con noncuranza ridendo e scherzando come se nulla fosse, un gesto che è stato rapidamente condannato dalla comunità locale e dalle autorità siciliane.

L’assessore regionale alle Attività Produttive della Sicilia, Edy Tamajo, ha espresso profonda indignazione per l’accaduto, definendo il comportamento “vergognoso e intollerabile”. Ha sottolineato che tali azioni riflettono un totale disprezzo per l’ambiente e rappresentano un serio rischio per il patrimonio naturale dell’isola. Tamajo ha dichiarato:

Il mare è una risorsa inestimabile non solo per l’ecosistema, ma anche per l’economia e il turismo della nostra regione. Episodi del genere danneggiano gravemente la nostra terra e compromettono il futuro delle generazioni che verranno.

C’è bisogno della collaborazione di tutti

L’Isola delle Femmine, nota per la sua bellezza naturale e le acque cristalline, attira ogni anno migliaia di visitatori. Tuttavia viene di continuo sottoposta ad atti di vandalismo come questo che minacciano di rovinare non solo l’ambiente, ma anche l’immagine dell’isola come destinazione turistica.

Tamajo ha ribadito l’importanza di proteggere l’ecosistema marino e ha invitato le autorità a prendere provvedimenti rapidi e severi contro i responsabili. Ha inoltre sottolineato che l’amministrazione regionale è determinata a garantire che episodi simili non si ripetano in futuro.

L’assessore ha anche lanciato un appello alla cittadinanza, esortando i residenti e i turisti a segnalare qualsiasi attività sospetta o dannosa per l’ambiente dato che la protezione del mare è una responsabilità condivisa e solo attraverso la collaborazione tra cittadini, autorità e istituzioni si può sperare di preservare la bellezza naturale dell’isola per le generazioni future.

Un gruppo di ragazzi a bordo di un gommone, dopo aver consumato decine di birre, decide di gettare in mare le bottiglie tra risate e schiamazzi mentre il natante procede a velocità sostenuta. Il tutto viene filmato e postato sui social dagli stessi protagonisti. Il video della vergogna, secondo chi lo ha segnalato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, sarebbe stato realizzato aIl'Isola delle Femmine (Palermo).“Un vero e proprio manifesto dell’idiozia e dell’irresponsabilità umana – ha commentato Borrelli – che si caratterizza per due aspetti deprecabili: il primo è sicuramente quello dell’inquinamento marino con decine di bottiglie gettate in acqua senza alcun rispetto per una risorsa straordinariamente importante come il mare. Il secondo aspetto è ancor più deplorevole se pensiamo che il gommone è stato affidato a un gruppo di persone in palese stato di alterazione, con tutto ciò che ne può conseguire in termini di pericolo per gli occupanti e per i poveri sventurati che possono averli intercettati loro malgrado. Abbiamo inviato le immagini alle autorità competenti nella speranza di riuscire a risalire ai protagonisti del video e al luogo esatto dove è avvenuto affinchè vengano sanzionati come meritano”. Posted by Francesco Emilio Borrelli on Saturday, August 10, 2024

