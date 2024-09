L’Alta Murgia è stata proclamata Geoparco Mondiale UNESCO, è il 12esimo in Italia

Il MurGeopark ha un inestimabile patrimonio geologico, storia di dinosauri estinti e di uomini primitivi, in mezzo una ricchezza geologica e geomorfologica davvero rara

Un territorio millenario dall’immenso valore geologico, naturale e culturale nel bel mezzo della Puglia: è quello dell’Alta Murgia e delle Premurge, appena proclamato Geoparco Mondiale dell’Unesco. Ad oggi sono 213 i Geoparchi UNESCO in 48 Paesi e MurGeopark, il nome che contraddistingue il territorio murgiano, è il 12esimo Geoparco riconosciuto in Italia.

La decisione è stata presa all’unanimità dal Consiglio Mondiale dei Geoparchi UNESCO in agenda dall’8 al 9 settembre a Non Nuoc Cao Bang, in Vietnam.

Leggi anche: Il Parco Nazionale della Maiella diventa Geoparco Mondiale dell’UNESCO

Questo prestigioso riconoscimento sancisce l’importanza del nostro territorio a livello globale, celebrando il suo inestimabile patrimonio geologico, naturale e culturale, dice il presidente del Parco, Francesco Tarantini.

L'Alta Murgia proclamata Geoparco Mondiale UNESCO Oggi è una giornata storica che vede un sogno diventare realtà: stamattina alle 4:30 ora italiana, l'Alta Murgia è stata ufficialmente proclamata all'unanimità Geoparco Mondiale UNESCO 🏛. Questo prestigioso riconoscimento sancisce l'importanza del nostro territorio a livello globale, celebrando il suo inestimabile patrimonio geologico, naturale e culturale.Dalla sede del Parco il presidente Francesco Tarantini annuncia questo traguardo straordinario. Grazie all'impegno condiviso delle comunità locali, di istituzioni e associazioni, l'Alta Murgia e le Premurge entrano a far parte di una prestigiosa rete internazionale di luoghi unici, impegnati nella tutela del patrimonio naturale e nella promozione di uno sviluppo sostenibile.È un nuovo inizio per la nostra terra, che ora risplende su una vetrina internazionale 🌍 #MurGeopark #UNESCOGlobalGeoparks Posted by Parco Nazionale Alta Murgia on Monday, September 9, 2024

Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia

Si tratta di uno dei più estesi a livello nazionale con i suoi 68.077 nei territori dei tredici Comuni (Altamura, Andria, Bitonto, Cassano Murge, Corato, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola, Toritto) afferenti alle Province di Bari e Barletta-Andria-Trani. Il sito ha due distinti habitat prioritari: le “Praterie su substrato calcareo (Festuca-Brometalia) con stupenda fioritura di Orchidee” ed i “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea)”.

Il territorio del Parco è caratterizzato da una suggestiva successione di creste rocciose, doline, dolci colline, inghiottitoi, cavità carsiche, scarpate ripide, lame, estesi pascoli naturali e coltivi, boschi di quercia e di conifere, dove l’azione perenne della natura si mescola e convive con quella millenaria dell’uomo che ha edificato masserie in pietra, a volte fortificate per difendersi dall’attacco dei predoni, dotate di recinti e stalle per le greggi, cisterne, neviere, chiesette e reticoli infiniti di muri a secco.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: