Questa laguna emette suoni “inquietanti” durante il processo di congelamento: ti spiego cosa sta succedendo

Un video della laguna ghiacciata del Maule è diventato virale per i suoni che si possono sentire mentre si sta congelando. C’è però una spiegazione scientifica dietro questo fenomeno

Di recente la laguna ghiacciata del Maule ha attirato l’attenzione sui social media grazie ai suoni insoliti che emette durante il processo di congelamento. La registrazione, condivisa dall’ONG Defensores Región del Maule, mostra non solo il paesaggio suggestivo della laguna congelata, ma anche i suoni enigmatici, inquietanti e a tratti intimidatori che hanno sorpreso molti utenti. Questi suoni, a prima vista misteriosi, hanno però una spiegazione scientifica precisa.

Il fenomeno si verifica quando la temperatura nell’area subisce variazioni significative, come accaduto in una domenica di luglio. Durante il giorno, con l’aumento della temperatura, il ghiaccio della superficie della laguna inizia a fratturarsi, producendo suoni particolari.

Questo accade perché il ghiaccio, sottoposto a variazioni termiche, si espande e si contrae, provocando delle crepe che generano i suoni caratteristici. I membri dell’ONG hanno spiegato che questi suoni possono sembrare surreali, ma sono il risultato naturale del processo di fratturazione del ghiaccio, un fenomeno che avviene in molte parti del mondo dove laghi e lagune si congelano.

Un fenomeno che non è raro in aree con climi rigidi

Gianfranco Marcone, un meteorologo che ha parlato del fenomeno nel corso di un bollettino meteorologico, ha chiarito che il cambiamento repentino di temperatura tra il mattino e il pomeriggio provoca una deformazione del ghiaccio, generando suoni che possono variare in intensità e tonalità.

Questo tipo di fenomeno non è raro in aree con climi rigidi, come l’Europa o gli Stati Uniti, dove i laghi ghiacciati emettono suoni simili. Le registrazioni di questi suoni sono diventate popolari su internet, spesso scambiate per eventi paranormali o suoni provenienti da un altro mondo. Tuttavia si tratta semplicemente di un fenomeno naturale, anche se poco conosciuto.

Il video della laguna del Maule, che è stato girato con l’ausilio di un sistema audio professionale, ha permesso di catturare in modo nitido questi suoni affascinanti, offrendo una testimonianza di uno dei tanti spettacoli naturali che il nostro pianeta ci offre.

