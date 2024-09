Una laguna completamente asciutta e arida lascia dietro di sé un cimitero di pesci nel Pantanal

Un video ha documentato come nella zona di Corumbá nel Pantanal una laguna si sia prosciugata per la siccità diventando un cimitero di pesci

La regione del Pantanal, uno dei biomi più ricchi e diversificati del mondo, sta affrontando una crisi ecologica senza precedenti a causa di una siccità estrema. Recentemente, nella zona di Corumbá, una laguna completamente asciutta è diventata un “cimitero dei pesci”, una visione straziante che riflette la gravità della situazione.

Migliaia di pesci, tra cui molti cascudo, sono stati trovati morti, ammucchiati sul fondale ormai arido della laguna. Le immagini, condivise sui social media da residenti locali, sono un doloroso promemoria degli effetti devastanti del cambiamento climatico.

Un residente, visibilmente sconvolto, ha documentato la scena, lamentandosi con voce strozzata della morte di tantissimi pesci. Il video, che è poi stato pubblicato su varie pagine su Instagram ed è diventato virale, ha attirato l’attenzione su questa tragedia ecologica, ma la situazione va ben oltre ciò che appare in superficie. La siccità, che ha raggiunto livelli record nella regione, non solo ha prosciugato le lagune e i corsi d’acqua, ma sta anche minacciando l’intero ecosistema del Pantanal.

A ciò si aggiungono incendi e inquinamento

Questa grave siccità si aggiunge alle altre calamità che hanno colpito il Pantanal negli ultimi anni, come incendi devastanti e un inquinamento crescente. Il bioma, famoso per la sua straordinaria biodiversità e per essere una delle zone umide più grandi al mondo, sta vivendo un periodo di crisi ambientale profonda.

La siccità, unita alle temperature sempre più elevate e alla mancanza di piogge, ha accelerato il processo di desertificazione, mettendo a rischio non solo la fauna ittica, ma anche numerose altre specie di animali e piante che dipendono da questo habitat unico.

Il Pantanal è una regione estremamente fragile, e la sua sopravvivenza dipende dall’equilibrio tra acqua, suolo e biodiversità. La carenza di risorse idriche, tuttavia, sta compromettendo questo equilibrio e gli effetti della siccità si faranno sentire per molti anni. Molti esperti temono che, se non si prenderanno misure immediate per contrastare i cambiamenti climatici e proteggere questa area vitale, il Pantanal potrebbe subire danni irreparabili.

I residenti locali, così come le organizzazioni ambientaliste, hanno lanciato un grido d’allarme, sottolineando che non è solo il fuoco a distruggere il Pantanal, ma anche la siccità. Tuttavia la crisi ambientale di questa regione sembra essere ignorata dai media tradizionali, lasciando spesso la popolazione locale a gestire da sola le conseguenze di questi disastri.

