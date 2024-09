L’Abruzzo contro l’esercito dei selfie: “non solo bracconieri o abusivismo, i nemici della natura sono anche i nostri comportamenti”

Abruzzo terra magnifica che, come altre nel nostro Bel Paese, va preservata e tutelata. Ma non sempre, o non subito, i turisti lo comprendono e così, tra acrobazie e vere e proprie imprudenze, sono disposti a mettersi in posa ovunque, anche dove è vietato, pur di scattare una foto "instagrammabile"

Coi piedi nel ruscello, sotto sotto la cascata, oltre la staccionata e le recinzioni dell’area protetta in barba ai cartelli di divieto. Così l’estate dei social si riempie di immagini di turisti – spesso fai da te – che si cimentano in vere e proprie evoluzioni acrobatiche pur di farsi un selfie e postarlo un attimo dopo. No, non è amare la natura questo, è solo egoistica spavalderia contornata dal solito affanno ad apparire.

Lo vediamo spesso, purtroppo, dalla follia in cima all’Everest ai selfie coi poveri animali. Questa è la volta del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, scrigno incontrastato di bellezze e biodiversità.

Anche da queste parti, turisti incivili e imprudenti si sono resi protagonisti di video postati sui vari profili, immortalati mentre compiono acrobazie pur di scattare foto vicino alla cascata, nonostante i cartelli vietino esplicitamente di accedere all’area protetta.

Siamo precisamente alla Camosciara, a due passi da Civitella Alfedena e Villetta Barrea, e a parlare sono stati negli scorsi giorni i referenti del Parco, che in un lungo post condiviso sui social hanno affrontato la questione:

Il legame tra conservazione e promozione del territorio è strettamente connesso alla consapevolezza che chi ci abita, e chi viene in visita, è un custode dell’ambiente. Per cui tutte le attività, produttive o ricreative che siano, devono essere compatibili e rispettose della natura per consentire a tutti di scoprire ed esplorare, in punta di piedi, comprendendo come tutte le regole siano funzionali al rispetto del bene più prezioso che abbiamo: la natura. Le regole non sono contro di noi, ma sono per noi. Regole che se anche non comprendiamo al primo istante non è detto che per questo siano “sbagliate” o peggio “esagerate”. Un’area protetta è un capitale che contribuisce a sostenere la vita del genere umano su questo pianeta, ora e per le future generazioni.

Per quanto sia complicato ammetterlo, è impossibile pensare che gli unici danni causati alla natura siano solo quelli che provengono dai bracconieri, dalle costruzioni abusive o dall’inquinamento, tanto per citare alcuni gravi reati – concludono. Purtroppo, evidenze scientifiche alla mano, anche i singoli comportamenti di ognuno di noi possono avere effetti negativi sugli ecosistemi: questi, esaminati individualmente, ci portano a pensare che possono essere trascurabili, ma non di certo se li analizziamo nel loro complesso (come è giusto che sia): è sempre la somma che fa il totale.