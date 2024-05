La rivoluzione senza pesticidi dei meravigliosi Giardini di Castel Trauttmansdorff

I giardini non sono solo luoghi di bellezza e serenità, ma anche preziosi scrigni di biodiversità che svolgono un ruolo cruciale nella sostenibilità ambientale. I Giardini di Castel Trauttmansdorff ne sono un esempio perfetto, con il loro impegno costante nel promuovere pratiche ecologiche e la conservazione della biodiversità. Questo impegno si riflette non solo nella varietà delle specie ospitate, ma anche nelle tecniche innovative utilizzate per mantenere l’ecosistema in equilibrio.

Un hotspot di biodiversità

I Giardini di Castel Trauttmansdorff rappresentano un vero e proprio hotspot di biodiversità. Al loro interno sono stati individuati circa 344 diversi tipi di insetti visitatori di fiori, di cui ben 111 sono specie di api selvatiche. Questi numeri testimoniano l’importanza del giardino come habitat prezioso per molte specie, contribuendo alla conservazione della biodiversità a livello locale e globale.

Sostenibilità senza pesticidi

Dal 2019, i Giardini hanno fatto una scelta coraggiosa e coerente: non utilizzare più alcun tipo di pesticida chimico o biologico. Questa decisione si basa sulla convinzione che un suolo sano e vivo sia la chiave per piante forti e resistenti. I giardinieri adottano una manutenzione basata su concimi organici, estratti di piante, tè di compost e microorganismi, creando così un ambiente in cui le piante possono prosperare senza l’uso di sostanze nocive.

Ogni anno, migliaia di vermi vengono distribuiti in tutta la superficie dei Giardini. Questi piccoli lavoratori del suolo aerano il terreno, permettendo alle radici delle piante di estendersi più in profondità e di assorbire meglio i nutrienti. Questo processo naturale non solo migliora la salute delle piante, ma anche quella del suolo, rendendolo più fertile e ricco di vita.

I Giardini di Castel Trauttmansdorff adottano diverse modalità per rafforzare il loro approccio sostenibile. Un impianto a cippato riscalda la struttura durante l’inverno, mentre il sistema di compostaggio produce materiale arricchito con microorganismi vivi e biochar. Questo carbone vegetale, ottenuto dalla pirolisi di biomassa vegetale, migliora ulteriormente la qualità del compost, rendendolo un nutriente ideale per le piante.

Per rinunciare agli antiparassitari, non basta rafforzare le piante; è fondamentale anche curare la salute del suolo, scegliere le piante più adatte e posizionarle nel luogo giusto. Inoltre, attrarre insetti utili è essenziale per mantenere un ecosistema equilibrato e vitale. Tutto questo richiede pazienza e perseveranza, ma i risultati ripagano ampiamente gli sforzi: un giardino fiorente, ricco di biodiversità e in armonia con la natura.

